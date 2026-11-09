Let z tureckého Istanbulu do nemeckého Düsseldorfu musel v pondelok ráno neplánovane prerušiť svoju trasu
Ranný let leteckej spoločnosti AJet na linke z Istanbulu do nemeckého Düsseldorfu sa nečakane skončil na slovenskej pristávacej dráhe. Posádka musela v pondelok dopoludnia riešiť mimoriadnu udalosť priamo vo vzduchu a požiadať letových dispečerov o okamžitý odklon. Lietadlo následne bezpečne dosadlo na Letisku M. R. Štefánika v Bratislave, uvádza portál Paraméter.
Počas letu piloti aktivovali na palubnom odpovedači kód 7700. Tento celosvetovo uznávaný núdzový signál informuje riadenie letovej prevádzky o stave všeobecnej núdze na palube a zaručuje lietadlu prednostné právo na okamžité pristátie na najbližšom vhodnom letisku.
Za dramatickým manévrom nestála technická porucha lietadla, ale boj o zdravie v kabíne pre cestujúcich. Pre portál Bratislavak to potvrdila hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Demovičová. Spresnila, že let bol odklonený z dôvodu náhleho a vážneho zhoršenia zdravotného stavu jednej z pasažierok, ktorej museli po dosadnutí na plochu poskytnúť neodkladnú lekársku starostlivosť.