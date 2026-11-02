Spojené štáty prišli s prekvapivým plánom na obnovenie dodávok ruského plynu do Európy cez ukrajinské plynovody.
Počas septembrových diplomatických misií v Moskve a Kyjeve načrtli americkí vyjednávači Jared Kushner a Steve Witkoff nový scenár riešenia energetického patu. Ako uvádza denník The Wall Street Journal (WSJ) s odvolaním sa na vysokopostavené zdroje z USA, Ukrajiny aj európskych vlád, jadrom iniciatívy je obnovenie prepravy ruského zemného plynu cez ukrajinskú plynovodnú sieť.
Tento krok by podľa architektov návrhu slúžil ako zásadná finančná a geopolitická motivácia pre Vladimira Putina, aby pristúpil na širšiu dohodu o energetickom prímerí. Ukrajina pritom zastavila tranzit ruského plynu do štátov Európskej únie cez svoje územie už v priebehu minulého roka a väčšina stredoeurópskeho importu – vrátane dodávok na Slovensko a do Maďarska – sa presmerovala na južnú vetvu cez plynovod TurkStream.
Celá transakcia by však mala prebiehať pod prísnou kontrolou. Nákup a následný predaj suroviny európskym odberateľom by mali na starosti certifikovaní americkí sprostredkovatelia.
Úľava pre strednú Európu
Kľúčovou podmienkou amerického plánu je poistka proti tomu, aby utŕžené financie posilnili ruskú vojnovú mašinériu. WSJ informuje, že výnosy z predaja komodity do Európy by nešli priamo do Moskvy, ale ukladali by sa na špeciálny viazaný účet v neutrálnej tretej krajine. Kremeľ by k nim získal prístup až po splnení mierových podmienok.
Z obnovenia hlavnej tranzitnej trasy by podľa americkej strany profitovalo predovšetkým Slovensko, no kapacity by pokryli aj časť dopytu v Rakúsku či Nemecku. Prílev plynu by zároveň mohol priniesť citeľné zníženie trhových cien energií pre európske domácnosti a podniky.
Oveľa kontroverznejším bodom celého balíka je však vyhliadka na opätovné sprevádzkovanie infraštruktúry Nord Stream v Baltskom mori, ktorú v roku 2022 ochromili rozsiahle sabotážne výbuchy. Jej oprava by podľa amerických predstáv mohla tvoriť jeden z pilierov definitívneho povojnového usporiadania vzťahov s Ruskom.
Brusel zostáva neoblomný, Washington čaká kompromis
Európska únia sa však na podobné iniciatívy pozerá s výraznou nedôverou. Súčasná legislatíva dvadsaťsedmičky, prijatá v reakcii na inváziu, počíta s tým, že import ruského potrubného plynu sa definitívne uzavrie v druhej polovici budúceho roka.
Oficiálny postoj Bruselu zhrnul v októbri nový európsky komisár pre energetiku Dan Jørgensen, ktorý akékoľvek návraty k energetickej závislosti od Moskvy rázne zmietol zo stola vyhlásením: „Určite by som neveril Rusku.“
Diplomati z Washingtonu sú napriek tomu presvedčení, že ak sa rokovania pohnú dopredu a v hre bude stabilizácia celého regiónu, európske štáty nakoniec ustúpia z nekompromisnej rétoriky a pragmatickému riešeniu dajú zelenú.