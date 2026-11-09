Dohodu oznámili ministri dopravy a obrany.
Príslušníci Ozbrojených síl Slovenskej republiky majú možnosť cestovať vlakmi bezplatne. Tento benefit sa vzťahuje aj na ich najbližších rodinných príslušníkov. Dohodu medzi Ministerstvom obrany SR a Železničnou spoločnosťou Slovensko oznámil na pondelkovej tlačovej konferencii podpredseda vlády a minister obrany SR Robert Kaliňák (Smer-SD) a minister dopravy SR Jozef Ráž (nominant Smeru-SD).
Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) už opatrenie uvádza do praxe a rieši vydávanie potrebných preukazov. Ministri Robert Kaliňák a Jozef Ráž okrem finančnej úľavy pre rodiny vyzdvihli aj ekologický prínos a bezpečnosť na tratiach – prítomnosť vycvičených vojakov vo vlakoch má totiž odradiť problémových cestujúcich a v prípade núdze zabezpečiť rýchly zásah či prvú pomoc.
Druhým zásadným benefitom je rozšírenie prednostnej zdravotnej starostlivosti v zariadeniach rezortu obrany. Tú po novom využijú nielen slúžiaci vojaci a ich príbuzní, ale aj príslušníci NOS a vojenskí veteráni, ktorým chce štát uľahčiť liečbu po odchode z náročnej služby. Vedenie ministerstiev zároveň vysvetlilo, že novinky predstavilo až teraz zámerne, aby sa nestali témou politického boja v kampani pred komunálnymi voľbami, v ktorých minister dopravy kandidoval na primátora Bratislavy.