Vo výrobnej hale na ulici Pri Krásnej v Košiciach vypukol v pondelok požiar.
Hasiči zasahujú pri požiari technologického zariadenia vo výrobnej hale na ulici Pri Krásnej v Košiciach. TASR o tom informoval hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Košiciach Jozef Bálint.
„V hale sa nachádzalo 60 zamestnancov, evakuovaní boli ešte pred príchodom prvej hasičskej jednotky. Štyri osoby boli odovzdané na kontrolu zdravotného stavu prítomným posádkam rýchlej zdravotnej pomoci,“ povedal.
Spresnil, že požiarom bolo zasiahnuté technologické zariadenie v časti filtra a strecha nad týmto zariadením. „Z dôvodu silného zadymenia príslušníci HaZZ likvidovali požiar s nasadenými autonómnymi dýchacími prístrojmi,“ uviedol.
Na mieste je naďalej sedem hasičov s tromi hasičskými vozidlami, ako aj zisťovateľ príčin vzniku požiarov. „Príčina, okolnosti, ako aj výška vzniknutej škody sú v štádiu zisťovania,“ dodal Bálint.