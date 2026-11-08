Miestami môže spadnúť viac ako 50 milimetrov zrážok.
Slovensko čaká výrazná zmena počasia. Po dlhšom období sucha prídu v nasledujúcich dňoch zrážky, ktoré by mohli pomôcť zmierniť nedostatok vlahy. Okrem dažďa sa očakáva aj niekoľko vĺn chladnejšieho vzduchu, informuje portál iMeteo.sk.
Prvé zrážky dorazia už v utorok, pričom najviac by malo pršať na juhu Slovenska. Miestami môže spadnúť viac ako 10 milimetrov zrážok. Výraznejšia zmena však príde až v závere týždňa.
Od piatka sa očakáva intenzívnejší dážď, ktorý by mal zasiahnuť celé Slovensko. Do konca týždňa môže na viacerých miestach spadnúť 20 až 50 milimetrov zrážok, na južných svahoch hôr aj viac ako 50 milimetrov.
Očakávané dažde by tak mohli výrazne zmierniť sucho, ktoré sa na Slovensku v poslednom období prehlbuje.