Predseda vlády Robert Fico už nechce riadiť ministerstvo životného prostredia.
Kancelária prezidenta SR dostala v pondelok list od predsedu vlády SR Roberta Fica (Smer-SD), v ktorom požiadal o zrušenie poverenia viesť Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR. TASR o tom informovala Kancelária prezidenta SR. Prezident SR Peter Pellegrini sa k tejto otázke vyjadrí v najbližších dňoch.
Premiér už v nedeľu (8. 11.) avizoval, že prezidentovi vráti poverenie na riadenie envirorezortu. Zároveň navrhol, aby ministerstvo riadil nominant koaličnej SNS. Svoje rozhodnutie odôvodnil sporom medzi predsedom SNS Andrejom Dankom a bývalým ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom. Uviedol, že tento spor nebude pokračovať na jeho úkor.