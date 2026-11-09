Robert Fico končí s riadením ministerstva životného prostredia. Prezidentovi navrhne nového ministra za SNS

Rozhodnutie zdôvodnil sporom medzi Andrejom Dankom a Tomášom Tarabom.
Premiér Robert Fico (Smer-SD) v pondelok 9. novembra vráti prezidentovi Petrovi Pellegrinimu poverenie na riadenie Ministerstva životného prostredia. Navrhuje, aby rezort prevzal nominant koaličnej SNS.
Fico to oznámil na sociálnej sieti. Zároveň uviedol, že spor medzi šéfom SNS Andrejom Dankom a bývalým ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom nebude pokračovať na jeho úkor.
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