Ranná poľadovica v Moravskosliezskom kraji spôsobila obrovskú reťazovú haváriu.
V meste Orlová v Moravskosliezskom kraji sa v pondelok ráno zrazilo 23 áut vrátane hasičov, záchranárov a vozidla väzenskej služby. Dôvodom bola zrejme namrznutá vozovka. Šesť ľudí sa zranilo, informuje na základe správ stanice ČT24 a iDNES.cz spravodajkyňa TASR.
Podľa krajskej policajnej hovorkyne Evy Michalíkovej sa nehoda stala krátko po 5.30 h. „Niekoľko osôb bolo odovzdaných do rúk záchranárov, nemalo by ísť o život ohrozujúce zranenia,“ citoval ju server iDNES.cz. Dodala, že s najväčšou pravdepodobnosťou boli príčinou nehody klimatické podmienky.
Na mieste zasahovali všetky zložky integrovaného záchranného systému. Hovorkyňa hasičov Kamila Langerová uviedla, že k nehode boli vyslané štyri jednotky hasičov. Na mieste havarovalo tiež prvé hasičské auto.
„Nehoda bola ohlásená ako nehoda jedného osobného automobilu, (ktoré narazilo) do stĺpa. V čase, keď hasiči smerovali k nehode, došlo ku kolízii ďalších vozidiel, opäť vplyvom namrznutej vozovky a, bohužiaľ, aj my sme sa stali účastníkmi,“ opísala situáciu Langerová vo vysielaní stanice ČT24. Cesta je dočasne uzavretá a dopravu na mieste koordinuje polícia.