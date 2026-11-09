Maďarská polícia rozbehla rozsiahlu akciu zameranú na nelegálne obchodovanie s ľuďmi.
Vyšetrovatelia v pondelok spustili rozsiahlu operáciu zameranú na odhaľovanie sietí obchodníkov s ľuďmi. Podľa maďarského portálu Kontroll je jednou zo zadržaných osôb aj Áron Orbán, brat bývalého premiéra Viktora Orbána.
Policajné zložky potvrdili, že v Budapešti a jej okolí zaistili niekoľko podozrivých a prehľadali viaceré objekty. Zoznam mien však zatiaľ oficiálne nezverejnili. O zásahu informoval aj súčasný predseda maďarskej vlády Péter Magyar, ktorý sa odvolal na zistenia novinárov.
Do akcie nasadili aj elitné zložky z maďarského Protiteroristického centra (TEK). Portál Telex uviedol, že ozbrojenci zasahovali v uzavretej rezidenčnej lokalite Fótliget, zhruba dvadsať kilometrov od Budapešti. Razia prebehla v nehnuteľnosti, ktorá má byť priamo prepojená s jednou zo spoločností patriacich Áronovi Orbánovi. Podľa zverejnených informácií mal expremiérov brat zneužívať svoje kontakty na vplyvných miestach na zabezpečovanie víz pre cudzincov, pričom malo ísť najmä o občanov z Vietnamu.
Na informácie o zadržaní svojho brata okamžite zareagoval aj expremiér a líder Fideszu Viktor Orbán. Všetky podozrenia odmietol a vyhlásil, že ide o účelovú akciu vládnej moci. Podľa neho je vyšetrovanie vedené so zámerom poškodiť jeho osobu a brat v ňom slúži len ako zámienka na likvidáciu politického oponenta. Keďže polícia zatiaľ nevzniesla oficiálne verejné obvinenia s konkrétnymi menami, informácie o zapojení Árona Orbána sa zatiaľ opierajú výhradne o zistenia maďarských médií.