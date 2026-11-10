Podľa premiéra má potrebné skúsenosti aj medzinárodné renomé.
Slovensko navrhuje, aby záujmy Európskej únie pri mierových rokovaniach o Ukrajine zastupoval eurokomisár Maroš Šefčovič. Po spoločnom rokovaní slovenskej a českej vlády to oznámil premiér Robert Fico.
Podľa Fica musí mať EÚ pri rokovaniach svojho zástupcu. Šefčoviča považuje za vhodného kandidáta najmä pre jeho skúsenosti s medzinárodnými rokovaniami a pôsobenie v Európskej komisii.
Premiér zároveň zdôraznil, že vojna na Ukrajine sa musí skončiť. Poukázal na straty na životoch aj na finančné náklady konfliktu, ktoré podľa neho oslabujú Európu.
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