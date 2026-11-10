Za jej okamžité posunutie do tretieho čítania hlasovalo len 75 zo 150 prítomných poslancov.
Poslanci Národnej rady SR zatiaľ neschválili novelu Trestného poriadku, ktorá má zmeniť pravidlá pre spolupracujúcich obvinených, takzvaných kajúcnikov. Parlament v utorok (10. novembra) nepodporil návrh, aby sa novela okamžite posunula do tretieho čítania. O zákone budú poslanci hlasovať v stredu (11. novembra) o 11.00 h.
Za okamžité posunutie novely hlasovalo len 75 zo 150 prítomných poslancov. Proti bola celá opozícia aj nezaradení poslanci Roman Malatinec, Tomáš Taraba a Peter Slyško.
Novela z dielne ministerstva spravodlivosti má zmeniť výhody, ktoré môžu získať obvinení za spoluprácu s políciou. Namiesto odloženia obvinenia či prerušenia trestného stíhania by mohli dostať napríklad výrazne nižší trest. O takejto výhode by sa však rozhodovalo až v súdnej fáze konania.