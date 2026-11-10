Na mieste zasahujú aj záchranárske vrtuľníky.
Pri hromadnej dopravnej nehode v juhovýchodnom Bulharsku zahynulo najmenej desať ľudí a desiatky ďalších utrpeli zranenia. V utorok (10. novembra) ráno sa na diaľnici Trakia zrazilo približne 70 vozidiel. Informuje o tom bulharská televízia BTV.
Nehoda sa stala okolo 7.00 h a zasiahla oba smery diaľnice. Dopravu medzi Sofiou a Burgasom úplne uzavreli. Na mieste zasahujú záchranné zložky vrátane viacerých vrtuľníkov.
Presné okolnosti tragédie zatiaľ nie sú známe.
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