Manželku strelil priamo medzi oči, vraj si ju v tme pomýlil s potkanom: Francúzska polícia vyšetruje pokus o vraždu
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Daniel Zbudila
dnes 2. novembra 2026 o 17:50
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Manželku strelil priamo medzi oči, vraj si ju v tme pomýlil s potkanom: Francúzska polícia vyšetruje pokus o vraždu

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Manželku strelil priamo medzi oči, vraj si ju v tme pomýlil s potkanom: Francúzska polícia vyšetruje pokus o vraždu
Zdroj: TASR/AP

Bizarný a krvavý incident z francúzskeho mesta Bondoufle vyšetruje polícia ako pokus o úmyselné usmrtenie.

K incidentu došlo v chladiarenskom potravinárskom sklade v meste Bondoufle neďaleko Paríža, kde manželská dvojica vykonávala sanitárny odstrel premnožených hlodavcov puškou na olovené projektily, uviedol La Dépêche. Muž policajtom opísal, že v priestoroch bez svetla reagoval na podozrivý šuchot a bez vizuálneho overenia cieľa stlačil spúšť. Výstrel však zasiahol jeho partnerku priamo do oblasti medzi očami a spôsobil jej devastačné zranenia mozgu spojené s masívnym krvácaním.

Záchranné zložky objavili ženu v bezvedomí v priemyselnom areáli okolo desiatej večer. Následne ju transportovali do špecializovanej vojenskej nemocnice Percy v Clamarte, kde lekári označili jej stav za kritický a prakticky beznádejný, píše Le Parisien.

Polícia vyšetruje pokus o úmyselné usmrtenie

Kriminalisti vzali 54-ročného muža okamžite do väzby a jeho obhajobu o tragickom omyle spochybňujú. Okolnosti incidentu, rozsah zranení aj správanie manžela na mieste činu viedli prokuratúru v Évry k otvoreniu vyšetrovania pre podozrenie z pokusu o úmyselné usmrtenie partnerky. Vyšetrovatelia v súčasnosti preverujú rodinné pozadie dvojice a balistické stopy, aby zistili, či streľba v sklade nebola vopred pripraveným útokom.

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Náhľadový obrázok: Pexels/Atypeek Dgn
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