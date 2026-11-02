Bizarný a krvavý incident z francúzskeho mesta Bondoufle vyšetruje polícia ako pokus o úmyselné usmrtenie.
K incidentu došlo v chladiarenskom potravinárskom sklade v meste Bondoufle neďaleko Paríža, kde manželská dvojica vykonávala sanitárny odstrel premnožených hlodavcov puškou na olovené projektily, uviedol La Dépêche. Muž policajtom opísal, že v priestoroch bez svetla reagoval na podozrivý šuchot a bez vizuálneho overenia cieľa stlačil spúšť. Výstrel však zasiahol jeho partnerku priamo do oblasti medzi očami a spôsobil jej devastačné zranenia mozgu spojené s masívnym krvácaním.
Záchranné zložky objavili ženu v bezvedomí v priemyselnom areáli okolo desiatej večer. Následne ju transportovali do špecializovanej vojenskej nemocnice Percy v Clamarte, kde lekári označili jej stav za kritický a prakticky beznádejný, píše Le Parisien.
Polícia vyšetruje pokus o úmyselné usmrtenie
Kriminalisti vzali 54-ročného muža okamžite do väzby a jeho obhajobu o tragickom omyle spochybňujú. Okolnosti incidentu, rozsah zranení aj správanie manžela na mieste činu viedli prokuratúru v Évry k otvoreniu vyšetrovania pre podozrenie z pokusu o úmyselné usmrtenie partnerky. Vyšetrovatelia v súčasnosti preverujú rodinné pozadie dvojice a balistické stopy, aby zistili, či streľba v sklade nebola vopred pripraveným útokom.