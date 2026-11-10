Ministerstvo tvrdí, že zľava bola dobrovoľná.
Spevák Rene Rendy, vlastným menom René Strausz, vypovedal na polícii v súvislosti s vystúpeniami na protidrogovej roadshow ministerstva vnútra. Na prvých koncertoch spieval aj piesne o alkohole, hoci objednávka ministerstva propagáciu návykových látok zakazovala, informoval Denník N.
Ministerstvo speváka následne upozornilo, aby svoj repertoár upravil. Rendy požiadavke vyhovel a z pôvodného honorára 73-tisíc eur poskytol zľavu približne 11-tisíc eur s DPH. Ministerstvo však tvrdí, že zľava bola dobrovoľná a nesúvisela so zmenou programu.
Polícia trestné stíhanie nezačala
Polícia preverovala aj podozrenia týkajúce sa verejného obstarávania a možného ohrozovania mravnej výchovy mládeže. Vyšetrovateľ však trestné stíhanie nezačal, keďže podľa neho nebolo preukázané, že by vystúpenia mali na deti dlhodobý negatívny vplyv.
Trestné oznámenie podala poslankyňa SaS Martina Bajo Holečková. Proti rozhodnutiu vyšetrovateľa podala sťažnosť a požiadala aj generálnu prokuratúru o preskúmanie jeho postupu.
Speváka vybrala kancelária ministra
Podľa výpovede generálneho tajomníka ministerstva vnútra speváka na podujatia vybrala priamo kancelária ministra Matúša Šutaja Eštoka. Jeho vystúpenia neboli súčasťou verejného obstarávania, ministerstvo ich objednalo samostatne.