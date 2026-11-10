Presný spôsob nákazy zatiaľ nie je známy.
Americkí vedci upozorňujú na rastúci počet prípadov vzácnej plesňovej infekcie, ktorá môže napadnúť ľudský mozog. Spôsobuje ju pleseň Cladophialophora bantiana a podľa amerického Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) môže byť smrteľná až pre 70 percent pacientov.
V sledovanom americkom laboratóriu zaznamenávali v rokoch 2009 až 2023 približne jeden až päť prípadov ročne. V roku 2024 ich bolo osem a vlani už 14. Príčina nárastu zatiaľ nie je známa.
Infekcia môže postihnúť aj ľudí so zdravým imunitným systémom. Pleseň dokáže v mozgu vytvárať hnisavé ložiská, ktoré spôsobujú bolesti hlavy, problémy so zrakom či pamäťou. Liečba zahŕňa lieky proti plesniam a niekedy aj operáciu.
Vedci zatiaľ presne nevedia, ako sa človek nakazí. Predpokladajú, že pleseň sa môže dostať do tela vdýchnutím spór alebo cez poranenú kožu a následne sa rozšíriť do mozgu.
Odborníci zdôrazňujú, že ide o veľmi zriedkavú infekciu. Najnovšie údaje sa týkajú USA a neznamenajú, že sa v Európe šíri nová epidémia.