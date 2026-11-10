Známy veľkoobchodník Merkfood sa dostal do problémov. Kedysi mal miliónové tržby, dnes mu hrozí konkurz
0
0
0
Hľadáme  5 000 ľudí, ktorí otestujú Refresher Club za 1€
Natália Mišániová
dnes 10. novembra 2026 o 13:19
Čas čítania 0:36

Známy veľkoobchodník Merkfood sa dostal do problémov. Kedysi mal miliónové tržby, dnes mu hrozí konkurz

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Známy veľkoobchodník Merkfood sa dostal do problémov. Kedysi mal miliónové tržby, dnes mu hrozí konkurz
Zdroj: PxHere

VÚB banka podala návrh na jeho konkurz a súd už začal konkurzné konanie.

Slovenský veľkoobchodník s potravinami Merkfood, ktorý počas pandémie výrazne narástol, čelí vážnym finančným problémom. Spoločnosť z Holíča, ktorej ročné tržby presahovali osem miliónov eur, posiela VÚB banka do konkurzu. Informuje o tom Denník E.

Firma dodávala potraviny do obchodov a bufetov. V roku 2023 dosiahla tržby viac ako osem miliónov eur a zisk 73-tisíc eur. Jej hospodárenie sa však postupne zhoršovalo. Vlani zarobila už len približne 9-tisíc eur a počet zamestnancov klesol z pôvodných 30 na menej ako desať.

Spoločnosť v posledných mesiacoch zmenila majiteľov, názov aj sídlo. Po novom sa volá Prodmo a sídli v Žiari nad Hronom. Podľa Denníka E jej pôvodný majiteľ prestal splácať bankový úver a s bankou nekomunikoval.

Okresný súd Trnava už na návrh VÚB začal konkurzné konanie. Rozhodne sa v ňom, či firma skončí v konkurze a jej majetok sa použije na splatenie dlhov. Jedným z možných zdrojov peňazí pre veriteľov je sklad v Holíči.

6. novembra 2026 o 13:20 Čas čítania 1:07 Slovensko opäť nedostalo výnimku z migračného fondu solidarity EÚ. Vláda s Bruselom nesúhlasí Slovensko opäť nedostalo výnimku z migračného fondu solidarity EÚ. Vláda s Bruselom nesúhlasí
6. novembra 2026 o 10:04 Čas čítania 0:34 Sociálna poisťovňa upozorňuje Slovákov nad 50 rokov. Do konca roka musia stihnúť dôležitú vec Sociálna poisťovňa upozorňuje Slovákov nad 50 rokov. Do konca roka musia stihnúť dôležitú vec
5. novembra 2026 o 8:50 Čas čítania 0:40 Brutálny incident vo Veľkej Lomnici: Skupina detí napadla a vyzliekla donaha maloleté dievča Brutálny incident vo Veľkej Lomnici: Skupina detí napadla a vyzliekla donaha maloleté dievča
Odporučil by si článok ostatným?
0
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhľadový obrázok: PxHere
Čo si o článku myslíš?
Prihlás sa a daj vedieť do komentára!
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať aktívne členstvo Refresher Club, aby si mohol pridať komentár.
Členstvo
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Slovensko Ekonomika
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
dnes o 09:14
Slováci by sa mali pripraviť na krízu: Odborníci odporúčajú zásoby na dva týždne, hrozí blackout aj kolaps sietí
Slováci by sa mali pripraviť na krízu: Odborníci odporúčajú zásoby na dva týždne, hrozí blackout aj kolaps sietí
pred 2 dňami
REBRÍČEK najlepších základných škôl na Slovensku: Na prvé miesto poskočila škola z piatej priečky
REBRÍČEK najlepších základných škôl na Slovensku: Na prvé miesto poskočila škola z piatej priečky
dnes o 11:18
Obrovská tragédia na diaľnici v Bulharsku. Po zrážke 70 vozidiel hlásia desiatky zranených a desať obetí
Obrovská tragédia na diaľnici v Bulharsku. Po zrážke 70 vozidiel hlásia desiatky zranených a desať obetí
včera o 06:46
MAPA VÝSKYTU HÚB: Pozri si, v ktorých slovenských lesoch hubári aktuálne hlásia plné košíky
MAPA VÝSKYTU HÚB: Pozri si, v ktorých slovenských lesoch hubári aktuálne hlásia plné košíky
pred 2 hodinami
Obrovská výhra v americkej lotérii. Šťastlivec získal neuveriteľných 760 miliónov eur, teraz ho čaká dôležité rozhodnutie
Obrovská výhra v americkej lotérii. Šťastlivec získal neuveriteľných 760 miliónov eur, teraz ho čaká dôležité rozhodnutie
pred 2 dňami
REBRÍČEK najlepších základných škôl na Slovensku: Na prvé miesto poskočila škola z piatej priečky
REBRÍČEK najlepších základných škôl na Slovensku: Na prvé miesto poskočila škola z piatej priečky
včera o 14:37
TABUĽKA: Kedy konečne pôjdete do penzie? Pozrite si veľký prehľad dôchodkového veku
TABUĽKA: Kedy konečne pôjdete do penzie? Pozrite si veľký prehľad dôchodkového veku
dnes o 09:14
Slováci by sa mali pripraviť na krízu: Odborníci odporúčajú zásoby na dva týždne, hrozí blackout aj kolaps sietí
Slováci by sa mali pripraviť na krízu: Odborníci odporúčajú zásoby na dva týždne, hrozí blackout aj kolaps sietí
dnes o 11:18
Obrovská tragédia na diaľnici v Bulharsku. Po zrážke 70 vozidiel hlásia desiatky zranených a desať obetí
Obrovská tragédia na diaľnici v Bulharsku. Po zrážke 70 vozidiel hlásia desiatky zranených a desať obetí
3
pred 3 dňami
Slováci by sa mali pripraviť na krízu: Odborníci odporúčajú zásoby na dva týždne, hrozí blackout aj kolaps sietí
Slováci by sa mali pripraviť na krízu: Odborníci odporúčajú zásoby na dva týždne, hrozí blackout aj kolaps sietí
4. 11. 2026 14:36
Dva sviatky budú od budúceho roka opäť dňami pracovného pokoja. Slováci v roku 2027 nebudú musieť pracovať 8. mája a 15. septembra
Dva sviatky budú od budúceho roka opäť dňami pracovného pokoja. Slováci v roku 2027 nebudú musieť pracovať 8. mája a 15. septembra
3
pred 3 dňami
Slováci by sa mali pripraviť na krízu: Odborníci odporúčajú zásoby na dva týždne, hrozí blackout aj kolaps sietí
Slováci by sa mali pripraviť na krízu: Odborníci odporúčajú zásoby na dva týždne, hrozí blackout aj kolaps sietí
pred 3 dňami
Sociálna poisťovňa zverejnila nové sumy na rok 2027. Materské môžu prekročiť 2 000 eur
Sociálna poisťovňa zverejnila nové sumy na rok 2027. Materské môžu prekročiť 2 000 eur
pred 3 dňami
Slováci nad 50 rokov by si mali skontrolovať tieto údaje. Sociálna poisťovňa upozorňuje na blížiaci sa termín
Slováci nad 50 rokov by si mali skontrolovať tieto údaje. Sociálna poisťovňa upozorňuje na blížiaci sa termín
pred 2 dňami
Na Slovensku sa spájajú dvaja veľkí operátori. Zákazníci si zmenu všimnú už na novembrových faktúrach
Na Slovensku sa spájajú dvaja veľkí operátori. Zákazníci si zmenu všimnú už na novembrových faktúrach
Lifestyle news
OKTAGON 97 priniesol strhujúce zápasy, šampión tvrdo ukončil mladú hviezdu
pred 2 dňami
„Chcela som viac, ako si myslíš. Aj keď len chvíľu, boli sme v spálni.“ Učiteľka údajne zneužívala 12-ročnú žiačku z okolia Nitry
3. 11. 2026 16:10
Herec Jon Bernthal známy zo seriálu The Punisher je zahalený do luxusu v novej kampani značky Fear of God
3. 11. 2026 10:40
REBRÍČEK: 10 najlepších krajín na život v roku 2026. Táto malá krajina sa umiestnila na prvom mieste
31. 10. 2026 13:30
Parížsky luxus na svahu. Balenciaga predstavuje lyžiarsku kolekciu plnú funkčných modelov aj classy doplnkov
29. 10. 2026 14:30
Predstaviteľ Jona Snowa z Hry o tróny hviezdi v kampani značky Kith. Pozri si aristokratickú kolekciu Winter 2026
29. 10. 2026 9:50
Drake dostal k 40. narodeninám diamantový náramok s menom svojho syna, ktorý ladí s miliónovými hodinkami Rolex
27. 10. 2026 17:40
TEST: Odhalíš umelú inteligenciu? Otestuj sa, či rozoznáš AI obrázok od skutočnej fotky
26. 10. 2026 14:55 1
ONLINE HRA: Dnes volíme na celom Slovensku. Otestuj si, aké mesto by vyrástlo z tvojich rozhodnutí
24. 10. 2026 8:00
Ikonické tenisky v novom šate. New Balance predstavuje model 990v7, ktorý je synonymom pohodlia a fresh štýlu
23. 10. 2026 17:40
Slovensko Všetko
V Novej Bošáci našli mŕtvu matku a jej dospelého syna. Telá objavili v jednej miestnosti rodinného domu
pred hodinou
V Novej Bošáci našli mŕtvu matku a jej dospelého syna. Telá objavili v jednej miestnosti rodinného domu
Príčina ich smrti zatiaľ nie je známa.
Rene Rendy vypovedal na polícii pre koncerty ministerstva vnútra. Za piesne o alkohole prišiel o 11-tisíc eur z honorára
pred 3 hodinami
Rene Rendy vypovedal na polícii pre koncerty ministerstva vnútra. Za piesne o alkohole prišiel o 11-tisíc eur z honorára
Novela o kajúcnikoch narazila v parlamente. Za jej okamžité posunutie hlasovala len polovica poslancov
dnes o 12:46
Novela o kajúcnikoch narazila v parlamente. Za jej okamžité posunutie hlasovala len polovica poslancov
Máš auto staršie ako 10 rokov? Od roku 2027 si priplatíš za klimatizáciu, EÚ výrazne obmedzí staré chladivo
dnes o 11:05
Máš auto staršie ako 10 rokov? Od roku 2027 si priplatíš za klimatizáciu, EÚ výrazne obmedzí staré chladivo
Polícia upozorňuje na novú vlnu podvodov: Po pokutách strašia podvodníci nedoplatkami za smeti a komunálne služby
dnes o 06:33
Polícia upozorňuje na novú vlnu podvodov: Po pokutách strašia podvodníci nedoplatkami za smeti a komunálne služby
V Handlovej vyšetrujú vraždu 52-ročného muža. Policajti zadržali tri osoby, okolnosti zatiaľ nie sú známe
dnes o 10:20
V Handlovej vyšetrujú vraždu 52-ročného muža. Policajti zadržali tri osoby, okolnosti zatiaľ nie sú známe
Zahraničie Všetko
Obrovská výhra v americkej lotérii. Šťastlivec získal neuveriteľných 760 miliónov eur, teraz ho čaká dôležité rozhodnutie
pred 2 hodinami
Obrovská výhra v americkej lotérii. Šťastlivec získal neuveriteľných 760 miliónov eur, teraz ho čaká dôležité rozhodnutie
dnes o 11:18
Obrovská tragédia na diaľnici v Bulharsku. Po zrážke 70 vozidiel hlásia desiatky zranených a desať obetí
1
dnes o 11:50
El Niňo prinesie ešte brutálnejšie horúčavy: Extrémne počasie potrvá aj v roku 2027
Ekonomika Všetko
Niektoré prerábky už bude možné robiť bez kolaudácie, tieto pravidlá sa zmenia
pred 3 hodinami
Niektoré prerábky už bude možné robiť bez kolaudácie, tieto pravidlá sa zmenia
dnes o 13:19
Známy veľkoobchodník Merkfood sa dostal do problémov. Kedysi mal miliónové tržby, dnes mu hrozí konkurz
6. 11. 2026 10:20
PS predstavilo Tresk 2: Ódor kritizuje 40-tisíc nekvalifikovaných migrantov, navrhuje zmeny pre zahraničných pracovníkov
Umelá inteligencia Všetko
Bill Gates upozorňuje na temný scenár AI: Mohla by spôsobiť smrť miliardy ľudí
27. 9. 2026 13:30
Bill Gates upozorňuje na temný scenár AI: Mohla by spôsobiť smrť miliardy ľudí
1
26. 10. 2026 14:55
TEST: Odhalíš umelú inteligenciu? Otestuj sa, či rozoznáš AI obrázok od skutočnej fotky
17. 9. 2026 17:50
Rusi zneužili AI od Anthropicu: Claude im pomáhal pri útokoch na Ukrajinu

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Niektoré prerábky už bude možné robiť bez kolaudácie, tieto pravidlá sa zmenia
pred 3 hodinami
Niektoré prerábky už bude možné robiť bez kolaudácie, tieto pravidlá sa zmenia
Dokončením stavby sa papierovanie často nekončí a treba ju skolaudovať. Práve tento proces má byť po novom jednoduchší.
Tragická hromadná nehoda v Bulharsku. Zrazilo sa až 70 vozidiel, najmenej desať ľudí zahynulo
dnes o 13:04
Tragická hromadná nehoda v Bulharsku. Zrazilo sa až 70 vozidiel, najmenej desať ľudí zahynulo
37 rokov od pádu Berlínskeho múru: Takto vyzerala hranica, ktorá rozdeľovala rodiny a brala ľudské životy
včera o 15:19
37 rokov od pádu Berlínskeho múru: Takto vyzerala hranica, ktorá rozdeľovala rodiny a brala ľudské životy
Bratislava sa zmení na nepoznanie. Zimný prístav dostane novú podobu, toto je víťazný návrh
včera o 14:54
Bratislava sa zmení na nepoznanie. Zimný prístav dostane novú podobu, toto je víťazný návrh
Toto sú hrdinovia tragédie v Krakove. Dvaja policajti riskovali vlastné životy, aby zastavili útočníka
pred 2 dňami
Toto sú hrdinovia tragédie v Krakove. Dvaja policajti riskovali vlastné životy, aby zastavili útočníka
Viac