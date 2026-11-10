VÚB banka podala návrh na jeho konkurz a súd už začal konkurzné konanie.
Slovenský veľkoobchodník s potravinami Merkfood, ktorý počas pandémie výrazne narástol, čelí vážnym finančným problémom. Spoločnosť z Holíča, ktorej ročné tržby presahovali osem miliónov eur, posiela VÚB banka do konkurzu. Informuje o tom Denník E.
Firma dodávala potraviny do obchodov a bufetov. V roku 2023 dosiahla tržby viac ako osem miliónov eur a zisk 73-tisíc eur. Jej hospodárenie sa však postupne zhoršovalo. Vlani zarobila už len približne 9-tisíc eur a počet zamestnancov klesol z pôvodných 30 na menej ako desať.
Spoločnosť v posledných mesiacoch zmenila majiteľov, názov aj sídlo. Po novom sa volá Prodmo a sídli v Žiari nad Hronom. Podľa Denníka E jej pôvodný majiteľ prestal splácať bankový úver a s bankou nekomunikoval.
Okresný súd Trnava už na návrh VÚB začal konkurzné konanie. Rozhodne sa v ňom, či firma skončí v konkurze a jej majetok sa použije na splatenie dlhov. Jedným z možných zdrojov peňazí pre veriteľov je sklad v Holíči.