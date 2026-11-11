Japonská spoločnosť plánuje ukončiť výrobu na Kysuciach do konca roka 2027.
Japonská spoločnosť Tsubaki Nakashima plánuje zatvoriť svoj závod v Kysuckom Novom Meste a presunúť výrobu do zahraničia. Rozhodnutie sa týka 106 zamestnancov, ktorí v slovenskej prevádzke pracovali ku koncu roka 2025. Informuje o tom portál Openiazoch.sk.
Firma oznámila, že okrem Slovenska plánuje zatvoriť aj závody v Poľsku a Spojených štátoch. Výrobu presunie predovšetkým do Indie, kde chce znížiť náklady a zvýšiť konkurencieschopnosť.
Zatvorenie závodov je naplánované do konca roka 2027. Spoločnosť zatiaľ neuviedla, koľko ľudí definitívne príde o prácu. Niektorým zamestnancom chce ponúknuť presun na iné pozície.
Na Slovensku končia aj ďalšie výrobné prevádzky
Rozhodnutie prichádza v čase, keď prepúšťanie a zatváranie závodov oznámili aj ďalšie firmy. Spoločnosť Schaeffler plánuje zrušiť približne 700 pracovných miest na Slovensku a Bosch už skôr oznámil zatvorenie závodu v Bernolákove, kde pracovalo 148 ľudí.