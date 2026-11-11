Otrasy boli výrazne slabšie než pri februárovom zemetrasení pri Šamoríne, ktoré dosiahlo magnitúdu 4,3.
Juhozápad Slovenska zasiahlo v utorok (10. novembra) o 18:48 slabšie zemetrasenie. Otrasy zaznamenali v okrese Dunajská Streda, neďaleko obce Dobrohošť.
Podľa Európskeho stredomorského seizmologického centra (EMSC) malo zemetrasenie magnitúdu 2,3 a jeho ohnisko sa nachádzalo v hĺbke 67 kilometrov.
Takéto slabé otrasy ľudia väčšinou nepocítia, v blízkosti epicentra však môžu zaznamenať jemné chvenie či dunenie.
Silnejšie zemetrasenie zasiahlo západné Slovensko 21. februára 2026. Jeho epicentrum bolo pri Šamoríne a dosiahlo magnitúdu 4,3.
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