Podvodníci vytvárajú falošné e-shopy a rozosielajú SMS správy, ktorými sa snažia získať peniaze aj osobné údaje.
Národný bezpečnostný úrad (NBÚ) upozorňuje na zvýšené riziko internetových podvodov počas výpredajov Black Friday a Cyber Monday. Podvodníci využívajú záujem o zľavy a vytvárajú falošné e-shopy, prostredníctvom ktorých sa snažia získať peniaze, osobné údaje či informácie o platobných kartách.
Úrad odporúča nakupovať len u overených predajcov, kontrolovať recenzie a dávať si pozor na podozrivo nízke ceny. Dôležité je preveriť aj adresu webovej stránky a kontaktné údaje predajcu. Ani symbol zámku či označenie HTTPS totiž automaticky neznamenajú, že je stránka bezpečná.
Pri platbách NBÚ odporúča používať napríklad jednorazové virtuálne karty alebo samostatnú kartu s nastaveným limitom. Zákazníci by zároveň nemali poskytovať zbytočné osobné údaje, ako je rodné číslo či číslo občianskeho preukazu.
Pozor aj na podvodné SMS od kuriérov
NBÚ varuje aj pred falošnými SMS správami, ktoré sa vydávajú za kuriérske spoločnosti. Podvodníci v nich tvrdia, že doručenie zásielky bolo pozastavené pre chýbajúce údaje, a vyzývajú ľudí, aby klikli na priložený odkaz.
Odkaz však môže viesť na podvodnú stránku alebo spustiť sťahovanie škodlivej aplikácie. Úrad preto odporúča overovať stav zásielok výhradne cez oficiálne stránky či aplikácie kuriérskych spoločností.
Podozrivé webové stránky môžu ľudia nahlásiť na adresu [email protected].