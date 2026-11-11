Podľa SaS sa poslanci k návrhu nebudú môcť vrátiť najbližších šesť mesiacov.
Koalícii v parlamente prepadol návrh na zrušenie voľby poštou, pretože na rokovaní nebol prítomný žiadny z jeho predkladateľov. Na situáciu upozornil opozičný poslanec Ondrej Dostál.
Podľa SaS sa poslanci k návrhu nebudú môcť vrátiť najbližších šesť mesiacov, keďže jeho prerokovanie sa nepodarilo už v septembri. Vyplýva to z nového rokovacieho poriadku, podľa ktorého sa návrh po druhom neúspešnom zaradení odkladá.
Je preto pravdepodobné, že zrušenie voľby poštou sa v tomto volebnom období už nestihne schváliť. Koalícia navyše nemala na presadenie návrhu istých potrebných 76 hlasov.
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