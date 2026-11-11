Súčasná vládna koalícia by podľa prepočtu mandátov nezískala parlamentnú väčšinu.
Ak by sa parlamentné voľby konali začiatkom novembra, vyhralo by ich Progresívne Slovensko (PS) so ziskom 19,2 percenta hlasov. Na druhom mieste by skončil Smer-SD so 17,9 percenta. Rozdiel medzi stranami je však v rámci štatistickej odchýlky. Vyplýva to z najnovšieho volebného modelu agentúry NMS Market Research Slovakia.
Na treťom mieste by sa umiestnila Republika (13 %), nasledovaná Hnutím Slovensko (9,8 %), SaS (7,9 %) a Hlasom-SD (7,4 %). Do parlamentu by sa tesne dostalo aj KDH s 5 percentami. Demokrati by so ziskom 4,9 percenta zostali pod hranicou zvoliteľnosti, ich vstup do parlamentu však vzhľadom na štatistickú neistotu nemožno vylúčiť. SNS by získala len 1,9 percenta.
Súčasná koalícia by väčšinu nezískala
Podľa prepočtu mandátov by Smer a Hlas získali spolu iba 48 kresiel. Ani s podporou Republiky by nedosiahli potrebnú väčšinu 76 poslancov, keďže by mali spolu 72 mandátov.
Naopak, štvorica PS, Hnutie Slovensko, SaS a KDH by podľa modelu získala spolu 78 kresiel, čo by jej stačilo na parlamentnú väčšinu.
Hlas stráca svojich pôvodných voličov
Prieskum ukázal aj výrazný odchod voličov Hlasu. Strana si udržala len 35,1 percenta ľudí, ktorí ju volili v parlamentných voľbách v roku 2023. Približne 17 percent jej bývalých voličov dnes podporuje Republiku a ďalších 16 percent nevie, koho by volilo.
Politický analytik NMS Mikuláš Hanes upozornil, že Robert Fico čelí postupnému opotrebovaniu vládnutím aj konkurencii v boji o voličov. Podľa neho bývalí voliči Hlasu neprechádzajú vo veľkom k Smeru, ale časť z nich si vyberá iné politické strany.