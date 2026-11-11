Polícia zasahuje v Košiciach v rámci akcie Kataster. Vyšetruje podozrenie z korupcie, jednu osobu už zadržala
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TASR
dnes 11. novembra 2026 o 15:37
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Polícia zasahuje v Košiciach v rámci akcie Kataster. Vyšetruje podozrenie z korupcie, jednu osobu už zadržala

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Polícia zasahuje v Košiciach v rámci akcie Kataster. Vyšetruje podozrenie z korupcie, jednu osobu už zadržala
Zdroj: Refresher

Polícia potvrdila zadržanie jednej osoby, bližšie podrobnosti zatiaľ neposkytla.

Polícia v stredu zasahuje v Košiciach v rámci akcie s názvom Kataster. Príslušníci protikorupčnej jednotky Úradu boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK) preverujú podozrenie z korupcie.

Policajti zatiaľ zadržali jednu osobu. Podľa Lukáša Peceka z Prezídia Policajného zboru zásah stále pokračuje. Bližšie informácie polícia zverejní, keď to umožní priebeh vyšetrovania.

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