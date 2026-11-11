Polícia potvrdila zadržanie jednej osoby, bližšie podrobnosti zatiaľ neposkytla.
Polícia v stredu zasahuje v Košiciach v rámci akcie s názvom Kataster. Príslušníci protikorupčnej jednotky Úradu boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK) preverujú podozrenie z korupcie.
Policajti zatiaľ zadržali jednu osobu. Podľa Lukáša Peceka z Prezídia Policajného zboru zásah stále pokračuje. Bližšie informácie polícia zverejní, keď to umožní priebeh vyšetrovania.
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