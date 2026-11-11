Tento rok navštívi Bratislavu, Trnavu a Poprad.
Obľúbený vianočný kamión Coca-Coly opäť vyrazí na cestu po Slovensku. Tento rok zavíta do Bratislavy, Popradu a Trnavy. Návštevníci sa môžu tešiť na vianočnú atmosféru a sprievodný program pre celú rodinu.
Program sa začne o 16:00, kamión dorazí o 16:30 a podujatie potrvá do 19:00.
Presné miesta zastávok organizátori zverejnia čoskoro.
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