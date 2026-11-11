Najviac snehu sa očakáva na Kysuciach, Orave, Liptove a Spiši.
Slovensko čaká koncom týždňa výrazná zmena počasia. Po krátkom oteplení, keď môžu teploty vystúpiť až na 15 °C, dorazí v piatok studený front. Prinesie výdatný dážď, ochladenie a do niektorých regiónov aj prvý sneh, informuje o tom portál iMeteo.
V piatok začne od severozápadu prúdiť studený vzduch, ktorý spôsobí pokles hranice sneženia. V Žilinskom kraji môže snežiť už od 500 až 600 metrov nad morom, v Prešovskom kraji približne od 700 metrov.
Najviac snehu sa očakáva vo vyšších polohách Kysúc, Oravy, Liptova a Spiša, kde by mohlo napadnúť 5 až 10 centimetrov snehu. Sneženie môže skomplikovať dopravu najmä na horských priechodoch.
Meteorológovia preto upozorňujú vodičov, aby sa pripravili na zimné podmienky a včas si prezuli pneumatiky. Predpoveď sa však ešte môže spresňovať.