Desať rokov po referende o brexite prichádza výrazné oteplenie vzťahov medzi Bruselom a Londýnom, z ktorého môžu ťažiť aj Slováci.
Predstavitelia EÚ a Spojeného kráľovstva sa v piatok tesne pred bruselským summitom zhodli na sérii krokov, ktoré majú opäť zblížiť obe strany. Podľa informácií diplomatov, na ktoré sa odvoláva agentúra DPA a TASR, však spustenie týchto noviniek do praxe závisí od jedného kľúčového bodu – obe strany musia najskôr uzavrieť dohodu o nižšom školnom pre občanov Únie.
Po odchode Británie z európskeho bloku totiž noví študenti z členských krajín EÚ platia na tamojších vysokých školách výrazne vyššie poplatky než britskí rovesníci. To viedlo k prudkému úbytku Európanov na britských univerzitách, čo podľa európskych diplomatov dlhodobo naštrbuje vzájomné väzby. Brusel a Londýn si preto dali šesťmesačný termín na to, aby podmienky školného vyrokovali.
Už teraz však na summite padla dohoda na výraznom uľahčení cestovania pre mladú generáciu. Nový mechanizmus umožní každý rok stotisíc mladým ľuďom z EÚ a rovnakému počtu Britov dočasne vycestovať do partnerskej krajiny za prácou alebo štúdiom. Doteraz im v tom bránili prísne vízové povinnosti spojené s vysokými finančnými nákladmi.
Jednoduchší obchod s potravinami
Zmeny sa dotknú aj ekonomiky a životného prostredia. Od marca 2028 má odpadnúť povinnosť predkladať certifikáty a absolvovať hraničné kontroly pri obchodovaní s množstvom rastlinných a živočíšnych potravín.
Londýn sa výmenou za tento ústupok zaviaže riadiť európskymi štandardmi, čo mu však na druhej strane zviaže ruky pri dohadovaní vlastných obchodných zmlúv s krajinami mimo Európy, napríklad so Spojenými štátmi. Okrem toho chcú Brusel a Londýn prepojiť svoje systémy obchodovania s emisiami, v ktorých si firmy kupujú a predávajú povolenky na vypúšťanie skleníkových plynov ako oxid uhličitý (CO2).
Veľká Británia opustila Európsku úniu na začiatku roka 2020 po 47 rokoch členstva a o rok neskôr odišla aj z jednotného trhu a colnej únie. Hoci v referende z roku 2016 vyhrali zástancovia brexitu len veľmi tesným rozdielom, súčasné prieskumy verejnej mienky ukazujú, že výrazná väčšina Britov by dnes odchod z Únie najradšej zvrátila. Napriek rozchodu zostáva Spojené kráľovstvo jedným z hlavných obchodných partnerov EÚ a blízkym spojencom pri podpore Ukrajiny.