Americké federálne úrady čelia ďalšiemu vážnemu bezpečnostnému zlyhaniu.
Neznámi útočníci prelomili ochranu Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) aj amerického ministerstva pôdohospodárstva, informovala CNN. Celá situácia vyznieva o to citlivejšie, že k útokom došlo krátko po tom, čo administratíva prezidenta Donalda Trumpa v uplynulých dňoch verejne miernila obavy z nedostatočného digitálneho zabezpečenia štátnych inštitúcií.
V prípade FBI sa hackeri nabúrali priamo do systému Národného informačného centra pre kriminalitu (NCIC). Táto centrálna sieť slúži na výmenu dát medzi federálnymi, štátnymi i lokálnymi policajnými zložkami naprieč celými USA. Bývalý predstaviteľ FBI pre televíziu CNN priblížil, akú kľúčovú úlohu tento register zohráva v teréne.
„Členovia bezpečnostných zložiek sa každý deň spoliehajú na NCIC, aby identifikovali osoby na úteku, vyhľadali vydané zatykače a mali prístup k informáciám, ktoré môžu mať priamy vplyv na bezpečnosť policajtov a verejnosti,“ uviedol.
Pre samotný úrad nejde o ojedinelé zlyhanie, ale už o druhý vážny prienik za posledných niekoľko mesiacov. Ešte v septembri sa jeho náborový web stal terčom skupiny ShinyHunters, ktorá tam cielila na súkromné údaje pracovníkov. Polícia neskôr v súvislosti s týmto prípadom zadržala a obvinila kanadského experta na kyberbezpečnosť Edwarda Dubrovského.
V ohrození sú aj dáta o chorobách zvierat
Druhý tohtotýždňový úder smeroval na rezort pôdohospodárstva, kde kyberzločinci napadli infraštruktúru určenú na odosielanie finančných platieb farmárom. Podľa zdrojov stanice CNN však nemuselo zostať len pri platobnom portáli – narušenie siete mohlo útočníkom otvoriť dvere aj k oveľa citlivejším materiálom, medzi ktoré patria záznamy o bezpečnosti potravín či vedecké dáta z výskumu ochorení prenášaných zvieratami.