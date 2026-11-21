Zdravotný stav stredoškolákov z Modry, ktorých v piatok museli po náhlych ťažkostiach previezť do nemocnice, sa zlepšuje.
Piatkový dramatický zásah hasičov, policajtov aj leteckých záchranárov na strednej škole v Modre má dobrú dohru. Zdravotný stav viac než 30 žiakov, ktorí sa tam náhle začali cítiť zle, sa zlepšuje. Bratislavský Národný ústav detských chorôb celkovo ošetril 31 tínedžerov, pričom 25 z nich muselo zostať na pozorovaní.
Hovorkyňa nemocnice Dana Kamenická pre Denník N priblížila, že 5 pacientov z urgentného príjmu opustilo zariadenie ešte pred polnocou a ostatní by sa mali vrátiť k rodinám počas soboty a nedele. Personál im poskytol starostlivosť na mieru vrátane podávania infúzií, pričom lekári pri liečbe využívajú aj prvé poznatky z analýzy chemického laboratória rezortu vnútra.
Presný spúšťač hromadných zdravotných komplikácií však naďalej zostáva nejasný. V piatok prenikli na verejnosť informácie o tom, že v budove školy mohla uniknúť bližšie nešpecifikovaná látka. Krajskí policajti v Bratislave už v ten deň rozbehli vyšetrovanie pre podozrenie zo všeobecného ohrozenia, no oficiálne nebola zatiaľ potvrdená žiadna verzia.