VIDEO: Dalajláma šteklil Lady Gagu na nevhodnom mieste. Po cucaní jazyka sa objavilo ďalšie video duchovného vodcu

Duchovný vodca Tibetu čelí ďalšej kritike. Po tom, čo sa sociálnymi sieťami začalo šíriť video z februára 2023, keď sa dalajláma stretol v jednom indickom chráme so študentmi, pričom jedného z nich pobozkal na pery a zo žartu chlapca ešte aj požiadal, aby mu cucal jazyk, sa na internete objavil ďalší problematický záznam.

Ako píše Unilad, zábery pochádzajú zo stretnutia v roku 2016, keď sa na konferencii v americkom štáte Indiana stretli známe osobnosti z viacerých sfér verejného života. Na videu sa Lady Gaga cítila diskomfortne, keď ju dalajláma z ničoho nič začal štekliť na stehnách na miestach, kde má speváčka roztrhané džínsy.

Na zábere vidíme, ako sa Gaga najprv zasmeje, no potom sa jeho svätosti snaží ruku odtiahnuť. Následne sa dalajlámovi pozrie do očí a pokrúti hlavou s rozpačitým úsmevom. Preruší ich až rečník, ktorý na nich upriami pozornosť, a vtom sa publikum rozosmeje. Video začalo po 7 rokoch kolovať po Twitteri, kde si za niekoľko dní získalo milióny pozretí a tisícky komentárov.

Newly surfaced video of the Dalai Lama and Lady Gaga shows the spiritual leader, who is currently facing backlash for sexually assaulting a young boy, tickle and touch Lady Gaga’s legs before she places her hand on his to block him from touching her. pic.twitter.com/8mRKXsvDdS