Superlacný Action zverejnil nový akciový leták. Za pár eur sa oblečieš na leto a vybavíš domácnosť

Akciové ceny platia od 19. do 25. apríla.

Obľúbený obchodný reťazec Action zverejnil leták zliav na tento týždeň. Produkty z nového katalógu budú zlacnené od 19. do 25. apríla. Lacnejšie si budeš môcť kúpiť oblečenie, dekorácie do záhrady, produkty do domácnosti a kozmetiku. Celý leták si môžeš pozrieť tu.

Obchodný reťazec sa na Slovensku nachádza v Bratislave v nákupnom centre Shopping Palace na Zlatých pieskoch a v obchodnom centre Danubia na Panónskej ceste v Petržalke. Lacné produkty z Actionu nájdeš aj v obchodnom centre Klokan vo Zvolene.

Nové prevádzky na Slovensku

Firma plánuje otvoriť ďalšiu pobočku, tentokrát na východe Slovenska. Sieť do predajne hľadá nového manažéra a záujemcom ponúka plat od 1 250 eur v hrubom. Medzi požiadavky na zamestnanca patrí ovládanie slovenského jazyka minimálne na úrovni C2 a ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou.

