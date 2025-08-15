Kategórie
Daniel Mikolášik TASR
včera 15. augusta 2025 o 22:36
Čas čítania 0:42

Putina sa pred rokovaním s Trumpom spýtali, či už „prestane zabíjať civilistov". Ten len pokrčil plecami

Kategória:
Zahraničie
Putina sa pred rokovaním s Trumpom spýtali, či už „prestane zabíjať civilistov“. Ten len pokrčil plecami
Zdroj: TASR/AP

Hlavnou témou rozhovorov je možná dohoda o prímerí na Ukrajine, ktorá by ukončila najkrvavejší konflikt v Európe od druhej svetovej vojny.

Prezident USA Donald Trump s ruským lídrom Vladimirom Putinom v piatok pred začiatkom summitu v Anchorage na Aljaške spoločne pózovali pred novinármi, ktorí na nich kričali otázky. Jeden z reportérov sa Putina spýtal, či už „prestane zabíjať civilistov,“ informuje TASR podľa správy stanice Sky News.


Ruský prezident si v reakcii na túto otázku rukou ukázal na ucho a pokrčil plecami, uvádza britská spravodajská stanica. Rokovania na vojenskej základni Elmendorf-Richardson v Anchorage sa začali v piatok krátko po 11.30 h miestneho času (21.30 h SELČ).


Hlavnou témou rozhovorov je možná dohoda o prímerí na Ukrajine, ktorá by ukončila najkrvavejší konflikt v Európe od druhej svetovej vojny. Úvodná schôdzka sa podľa pôvodných informácií mala konať len medzi Trumpom a Putinom za prítomnosti tlmočníkov. Hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová však po pristátí oznámila, že k Trumpovi sa pripoja aj minister zahraničných vecí Marco Rubio a osobitný vyslanec Steve Witkoff.

Kremeľ neskôr doplnil, že Putina bude sprevádzať jeho poradca Jurij Ušakov a minister zahraničných vecí Sergej Lavrov. Nasledovať bude stretnutie v širšom zložení. Podľa Kremľa by bilaterálny summit mohol trvať šesť až sedem hodín.

Donald Trump Vladimir Putin Vojna na Ukrajine
Náhľadový obrázok: TASR/AP
