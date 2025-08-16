Kategórie
TASR
dnes 16. augusta 2025 o 17:23
Čas čítania 0:58

Putin vyžadoval Doneckú oblasť. Ponúkal za to zastavenie bojov na juhu Ukrajiny, informuje Financial Times

Kategória:
Zahraničie
Putin vyžadoval Doneckú oblasť. Ponúkal za to zastavenie bojov na juhu Ukrajiny, informuje Financial Times
Zdroj: TASR/AP

Ponúkol zmrazenie frontovej línie.

Ruský prezident Vladimir Putin povedal americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi, že by zastavil bojové operácie v Chersonskej a Záporožskej oblasti na juhu a juhovýchode Ukrajiny výmenou za to, že Kyjev stiahne svoje sily z východnej Doneckej oblasti.

Informoval o tom v sobotu denník Financial Times (FT), ktorý sa odvolal na štyri nemenované zdroje oboznámené s piatkovým rokovaním Trumpa a Putina na Aljaške, píše Sky News.

Trump TRUMP PUTIN TRUMP PUTIN TRUMP PUTIN
Zobraziť galériu
(6)

Výmenou za kontrolu nad Doneckou oblasťou by Putin podľa zdrojov zmrazil frontovú líniu v čiastočne ovládanej Chersonskej a Záporožskej oblasti a nepodnikol nové útoky s cieľom získať ďalšie územia, ak by boli splnené jeho základné požiadavky.

15. augusta 2025 o 13:15

Túto podmienku šéf Kremľa stanovil počas schôdzky s Trumpom, ktorý ju následne po telefóne tlmočil ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému a európskym lídrom.

Zdroje oboznámené s postojom Zelenského však podľa denníka FT uviedli, že ukrajinský líder by s odovzdaním Doneckej oblasti nesúhlasil, ale o území by bol ochotný diskutovať s Trumpom vo Washingtone, kde sa s ním v pondelok stretne.

Rusko má v súčasnosti podľa stanice Sky News pod kontrolou celú Luhanskú oblasť na východe Ukrajiny a približne 75 percent Doneckej oblasti.

Trump aj Putin označili spoločné rokovania na Aljaške, ktoré trvali približne dve a pol hodiny, za produktívne a konštruktívne. Zdôraznili, že sa zhodli na viacerých bodoch, no konkrétny plán riešenia vojny na Ukrajine nepredstavili. Trump potom v príspevku na sieti Truth Social vylúčil okamžité prímerie medzi Ruskom a Ukrajinou a vyhlásil, že vojnu ukončí iba priama mierová dohoda.

16. augusta 2025 o 17:00
15. augusta 2025 o 13:15 Čas čítania 3:58 Dôchodok 60 eur a obchod raz týždenne. Takto vyzerá život na hranici Ukrajiny a Bieloruska Dôchodok 60 eur a obchod raz týždenne. Takto vyzerá život na hranici Ukrajiny a Bieloruska
12. augusta 2025 o 19:00 Čas čítania 3:58 Alexander Duleba o rokovaní na Aljaške: Putin a Trump nerozhodnú o území Ukrajiny. Toto sú ďalšie kroky k nastoleniu mieru Alexander Duleba o rokovaní na Aljaške: Putin a Trump nerozhodnú o území Ukrajiny. Toto sú ďalšie kroky k nastoleniu mieru
putin
Zdroj: TASR/AP
Správy zo sveta Vladimir Putin Vojna na Ukrajine
