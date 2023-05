Teleskopy zachytili podivuhodnú kozmickú explóziu. Je 100-krát jasnejšia než všetky hviezdy v našej galaxii dokopy.

Podivuhodná kozmická explózia, ktorú zachytili teleskopy astronómov, sa odohrala takmer 8 miliárd svetelných rokov od Zeme. Jas explózie je až trojnásobenejšie silnejší, než astronómovia zaznamenali pri padaní hviezd do supermasívnych čiernych dier, píše CNN.

Podľa odborníkov môže byť kozmický výbuch spôsobený narušením supermasívnej čiernej diery obrovským oblakom plynu, alebo prachu. Daný oblak pritom môže byť tisíckrát väčší než Slnko.

A team of astronomers led by researchers at @unisouthampton have discovered the largest cosmic explosion ever witnessed. 💥



Known as AT2021lwx, it is more than 10x brighter than any known supernova. The research is published in Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. pic.twitter.com/LWaX4mbuWx