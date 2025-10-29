Ruský propagandista Solovjov sa opäť vyhrážal jadrovými útokmi.
- Moderátor ruskej štátnej televízie Rossija 1 Vladimir Solovjov sa v najnovšom vysielaní opäť vyhrážal Západu jadrovými útokmi. Video zverejnil bývalý ukrajinský minister vnútra Anton Gerashchenko.
- Tvrdil, že Rusko by v prípade konfliktu malo použiť balistické rakety stredného doletu Orešnik proti európskym krajinám a rakety s jadrovým pohonom Burevestnik proti Spojeným štátom.
- Solovjov počas diskusie so svojimi hosťami spresnil, že rakety Orešnik môžu zasiahnuť Veľkú Britániu.
Citát: „Ak by Orešnik zasiahol Britániu — tie továrne, ktoré vyrábajú ukrajinské drony — alebo Škandináviu, kde je opäť nejaký ukrajinský závod. Ak otvorene vyhlásime, že nám nezáleží na tom, na ktorom území sa to nachádza — keďže je to označené za ukrajinskú vojenskú výrobu, je to pre nás legitímny cieľ. Žiadne slová — už nikto slovám neverí. Musíme udrieť, a to tvrdo.“
Širší kontext: Solovjov sa v minulosti viackrát vyhrážal krajinám, ktoré podporujú Ukrajinu. Moderátor patrí medzi najznámejšie hlasy ruskej štátnej propagandy a svoje vyjadrenia často používa na zastrašovanie Západu.
Moderátor v televízii Rossia 1 hovoril o útokoch na Západ v čase, keďže minister zahraničných vecí Sergej Lavrov vyhlásil, že Moskva je pripravená poskytnúť krajinám NATO a EÚ záruky o neútočení, a zopakoval, že Rusko nemá v úmysle zaútočiť na žiadneho z ich súčasných členov.
„Opakovane sme povedali, že sme nemali a nemáme v úmysle zaútočiť na žiadneho súčasného člena NATO alebo EÚ,“ povedal Lavrov v prejave na 3. minskej medzinárodnej konferencii o eurázijskej bezpečnosti, ktorá sa konala v bieloruskej metropole. Lavrov dodal, že Rusko je pripravené „zakotviť túto pozíciu v budúcich bezpečnostných zárukách pre túto časť Eurázie“.
Attention, Europe!— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) October 28, 2025
Russian propagandists:
"If Oreshnik hit Britain - those factories that produce Ukrainian drones - or Scandinavia, where, again, there's a Ukrainian plant... If we declare outright that we don't care on which territory that is located - since it's declared a… pic.twitter.com/y3coRij0qG
