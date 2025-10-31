Vďaka označeniu Power Play vyhrala dvojnásobok sumy.
Tammy Carveyová si nechala vygenerovať čísla umelou inteligenciou a následne si zakúpila online tiket na žrebovanie Powerball zo 6. septembra. V lotérii vyhrala 100-tisíc dolárov. Údajne si lístky do lotérie kupuje len v prípade, že je výhra veľmi vysoká, upozornil portál novinky.cz a People.
Čísla do lotérie jej vybrala umelá inteligencia. Žena z Wyandotte v Michigane najskôr verila vo výhru 50-tisíc dolárov. Overila si čísla na internete a po zhode získala základnú výhru. Až keď sa prihlásila do stávkového účtu, zistila, že zaklikla možnosť Power Play, ktorá výhru zdvojnásobila. Spočiatku tomu nemohla spolu s manželom uveriť, no suma, ktorú vyhrala, narástla na 100-tisíc dolárov.
S manželom plánujú tieto peniaze minúť na splatenie úveru na dom a zvyšok si odložiť na horšie časy.
Odborníci zdôrazňujú, že umelá inteligencia nedokáže predpovedať žrebovanie, keďže ide o náhodu a šťastie. Podobný prípad sa stal aj vo Virgínii, kde žena vyhrala 150-tisíc dolárov vďaka číslam vygenerovaným umelou inteligenciou.