Dôchodková priepasť medzi pohlaviami je vo výške viac ako 140 eur.
Dôchodková priepasť medzi pohlaviami na Slovensku je výrazná aj tento rok. Kým muži dosahujú priemerný starobný dôchodok takmer 775 eur, ženy poberajú sumu nižšiu o viac ako 140 eur (necelých 632 eur).
Tento rozdiel, ktorý sa odráža aj v invalidných či predčasných dôchodkoch, je priamym následkom dlhodobej nerovnosti v zárobkoch. Ženy majú nižšie dôchodky z dôvodu častejšieho prerušovania kariéry pre rodičovské povinnosti a tiež preto, že sú koncentrované v odvetviach s nižšou mzdou, informuje portál openiazoch.zoznam.sk.
Jedinou dávkou, ktorá je pre ženy priaznivejšia, je vdovský dôchodok. Ten je však odvodený od vyšších príjmov zosnulých partnerov. Ministerstvo práce sa snaží túto situáciu riešiť pripraveným zákonom. Táto nová legislatíva inšpirovaná európskou smernicou má zvýšiť transparentnosť odmeňovania.
Zamestnanci získajú možnosť porovnať si platy na rovnakých pozíciách, čo má dlhodobo pomôcť vyrovnať mzdovú, a následne aj dôchodkovú, nerovnosť.