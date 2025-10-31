Nitrianska reštaurácia Épine pripravila večeru s názvom Slovenská konsolidácia V5, ktorá cez päťchodové menu reflektuje aktuálne šetrenie štátu, rast cien a situáciu v slovenskom gastre.
V nitrianskej reštaurácii Épine pripravili večeru s názvom Slovenská konsolidácia, ktorú budú podávať 14. novembra. „Nápad vznikol z reality, ktorú žijeme každý deň,“ povedal pre Refresher supervisor Markus Kovarský. „Keď sa všade hovorí o ‚konsolidácii štátu‘, o šetrení a znižovaní výdavkov, my to cítime priamo v kuchyni aj na tanieri. Reštaurácie zatvárajú, ľudia šetria a celková životná úroveň na Slovensku klesá.“
Preto sa rozhodli premeniť tému na večeru, ktorá ale nemá byť protestom ale tichým umeleckým gestom. „Niečo, čo ukáže, že aj ticho vie byť výpoveďou,“ vysvetľuje Markus. Slovenská konsolidácia je podľa neho reakcia na realitu, v ktorej poctivý podnikateľ často bojuje viac o prežitie než o rozvoj.
Hostia si môžu vychutnať keksy s džemom aj granadír
Hostia si počas večere Slovenská konsolidácia môžu vychutnať päťchodové menu, v ktorom sa názvy jedál pohrávajú s aktuálnou politickou realitou. Večeru otvára Tender à la Mercedes, narážka na nákup luxusných áut pre ministerstvo vnútra v čase, keď sa všade hovorí o šetrení. Pokračuje chod Z chaosu jednota, po ňom nasleduje Dobre že vraj už raz bolo, ktoré odkazuje na známe slovenské spomínanie na „staré dobré časy“.
V menu nechýba ani Pred výplatou, jedlo z chleba, bravčového bôčika a kuracej kože, ktoré ironicky odkazuje na obdobie, keď sa šetrí na všetkom. Večeru uzatvára dezert Keksy s džemom, čo je jasná reakcia na výrok ministra financií Ladislava Kamenického, že si ľudia majú variť džemy doma.
Reštaurácia chce večerou poukázať na súčasný stav podnikania v gastre
Menu vznikalo s iróniou, smútkom aj humorom. „Chceli sme, aby sa ľudia zasmiali, no zároveň im ten smiech na chvíľu zamrzol. Napríklad Keksy s džemom pána ministra – to je chuť, ktorú chce každý aspoň raz ochutnať. Nie preto, že by bola výnimočná, ale preto, že v nej cítiš systém, v ktorom žijeme,“ hovorí Markus.
Na tvorbe názvov sa podieľal aj jeho otec Martin a šéfkuchár Rado. „Každý z nás priniesol iný pohľad: Martin kuchársku poetiku, Rado jemnú iróniu a ja generačný nadhľad. Spolu sme chceli, aby sa názvy stali dialógom – medzi humorom, kritikou a ľudskosťou.“
Tím v Épine vníma večeru aj ako spôsob, ako hovoriť o stave gastronómie a spoločnosti. „V dnešnej dobe je na Slovensku extrémne ťažké začať podnikať – najmä v gastre. Mladí a šikovní ľudia odchádzajú, pretože neveria, že sa tu dá niečo vybudovať poctivo. Kúpna sila obyvateľstva je slabá, ľudia často nevedia oceniť kvalitu – niekedy preto, že ju nepoznajú, inokedy preto, že si ju jednoducho nemôžu dovoliť. My to nechceme nikomu vyčítať, len na to poukázať – jemne, bez hnevu, ale pravdivo.“
„Podnikanie v gastre je dnes viac o prežití než o raste. Ceny rastú, ľudia sú unavení, systém ich demotivuje. Slovenská konsolidácia je naša tichá odpoveď – nie výkrik, ale gesto. Z bolesti a frustrácie sme chceli spraviť niečo zmysluplné. Niečo, čo ukáže, že aj ťažká téma sa dá spracovať esteticky a s úctou.“
Markus pracuje v reštaurácii so svojim otcom, no popri tom musí pracovať aj v McDonalde. „Žiaľ, dvaja sa zatiaľ neuživíme. Denne stojím medzi dvoma svetmi – školou, prácou a snom, že aj mladý človek môže vytvoriť niečo hodnotné,“ hovorí. Pre oboch je poctivosť základ. „Poctivé podnikanie pre nás nie je len o číslach, ale o svedomí. O tom, že platíme zamestnancov načas, používame dobré suroviny a nepredávame ilúziu luxusu, ale skutočnú hodnotu. Byť poctivý v dnešnej dobe je možno najväčší akt odvahy.“
Večera má byť zrkadlom spoločnosti
Na Slovenskú konsolidáciu ľudia reagovali silno. Niektorí písali, že sa pri čítaní popisu večere rozplakali, iní sa smiali – každý si v nej našiel svoj vlastný kúsok reality. „Táto večera sa stala niečím viac než menu – je to zrkadlo spoločnosti,“ hovorí Markus.
Trojica z Épine pripravuje na začiatok budúceho roka nový koncept s názvom Obraz spoločnosti. „Bude to umelecký event, ktorý symbolicky zobrazuje rozdelenie dnešnej spoločnosti – medzi generáciami, medzi triedami, medzi pravdou a ilúziou,“ hovorí Markus. Chcú spolupracovať s mladými slovenskými umelcami, fotografmi a grafickými dizajnérmi. „Naším cieľom je tieto svety prepojiť – esteticky, ľudsky aj myšlienkovo. Chceme vytvoriť priestor, kde sa ľudia môžu zastaviť, vnímať a pochopiť, že každý z nás je len časťou väčšieho celku.“