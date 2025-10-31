Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
dnes 31. októbra 2025 o 15:40
Čas čítania 3:02

Reštaurácia v Nitre vtipne reaguje na konsolidáciu: Hostia si dajú aj „Kamenického“ keksy s džemom. Gastro podnikanie je o prežití

Barbora Fábryová
Barbora Fábryová
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Reštaurácia v Nitre vtipne reaguje na konsolidáciu: Hostia si dajú aj „Kamenického“ keksy s džemom. Gastro podnikanie je o prežití
Zdroj: Reštaurácia Épine – archív

Nitrianska reštaurácia Épine pripravila večeru s názvom Slovenská konsolidácia V5, ktorá cez päťchodové menu reflektuje aktuálne šetrenie štátu, rast cien a situáciu v slovenskom gastre.

V nitrianskej reštaurácii Épine pripravili večeru s názvom Slovenská konsolidácia, ktorú budú podávať 14. novembra. „Nápad vznikol z reality, ktorú žijeme každý deň,“ povedal pre Refresher supervisor Markus Kovarský. „Keď sa všade hovorí o ‚konsolidácii štátu‘, o šetrení a znižovaní výdavkov, my to cítime priamo v kuchyni aj na tanieri. Reštaurácie zatvárajú, ľudia šetria a celková životná úroveň na Slovensku klesá.“

Preto sa rozhodli premeniť tému na večeru, ktorá ale nemá byť protestom ale tichým umeleckým gestom. „Niečo, čo ukáže, že aj ticho vie byť výpoveďou,“ vysvetľuje Markus. Slovenská konsolidácia je podľa neho reakcia na realitu, v ktorej poctivý podnikateľ často bojuje viac o prežitie než o rozvoj.

epine epine epine epine
Zobraziť galériu
(7)

V Refresheri ti každý deň prinášame zaujímavý obsah. Ak sa ti naša tvorba páči, staň sa aj ty členom klubu Refresher+. Získaš tak neobmedzený prístup k prémiovému obsahu a mnohým ďalším benefitom.

V tomto článku si prečítaš:
  • Prečo sa v nitrianskej reštaurácii rozhodli reagovať na konsolidáciu po svojom.
  • Čo znamenajú názvy jedál ako Tender à la Mercedes či Pred výplatou.
  • Ako podľa tvorcov večere vyzerá poctivé podnikanie v čase škrtov.
  • Čo dnes znamená prežiť v gastre, keď ceny aj odvody rastú.
  • Ako ľudia reagovali na menu, ktoré sa nebojí hovoriť o realite.

Hostia si môžu vychutnať keksy s džemom aj granadír

Hostia si počas večere Slovenská konsolidácia môžu vychutnať päťchodové menu, v ktorom sa názvy jedál pohrávajú s aktuálnou politickou realitou. Večeru otvára Tender à la Mercedes, narážka na nákup luxusných áut pre ministerstvo vnútra v čase, keď sa všade hovorí o šetrení. Pokračuje chod Z chaosu jednota, po ňom nasleduje Dobre že vraj už raz bolo, ktoré odkazuje na známe slovenské spomínanie na „staré dobré časy“.

29. októbra 2025 o 12:00 Čas čítania 4:40 Kaliňákova firma sídli u ľudí napojených na zbrojovku Grand Power, od ktorej chce kúpiť 20-tisíc pušiek pre vojakov Kaliňákova firma sídli u ľudí napojených na zbrojovku Grand Power, od ktorej chce kúpiť 20-tisíc pušiek pre vojakov

V menu nechýba ani Pred výplatou, jedlo z chleba, bravčového bôčika a kuracej kože, ktoré ironicky odkazuje na obdobie, keď sa šetrí na všetkom. Večeru uzatvára dezert Keksy s džemom, čo je jasná reakcia na výrok ministra financií Ladislava Kamenického, že si ľudia majú variť džemy doma.

epine
Zdroj: Reštaurácia Épine – archív

Reštaurácia chce večerou poukázať na súčasný stav podnikania v gastre

Menu vznikalo s iróniou, smútkom aj humorom. „Chceli sme, aby sa ľudia zasmiali, no zároveň im ten smiech na chvíľu zamrzol. Napríklad Keksy s džemom pána ministra – to je chuť, ktorú chce každý aspoň raz ochutnať. Nie preto, že by bola výnimočná, ale preto, že v nej cítiš systém, v ktorom žijeme,“ hovorí Markus.

28. októbra 2025 o 6:27 Čas čítania 3:09 V Bratislavskom kraji sa dokončilo najmenej bytov za 22 rokov. Ceny napriek tomu stále rastú V Bratislavskom kraji sa dokončilo najmenej bytov za 22 rokov. Ceny napriek tomu stále rastú

Na tvorbe názvov sa podieľal aj jeho otec Martin a šéfkuchár Rado. „Každý z nás priniesol iný pohľad: Martin kuchársku poetiku, Rado jemnú iróniu a ja generačný nadhľad. Spolu sme chceli, aby sa názvy stali dialógom – medzi humorom, kritikou a ľudskosťou.“ 

Tím v Épine vníma večeru aj ako spôsob, ako hovoriť o stave gastronómie a spoločnosti. „V dnešnej dobe je na Slovensku extrémne ťažké začať podnikať – najmä v gastre. Mladí a šikovní ľudia odchádzajú, pretože neveria, že sa tu dá niečo vybudovať poctivo. Kúpna sila obyvateľstva je slabá, ľudia často nevedia oceniť kvalitu – niekedy preto, že ju nepoznajú, inokedy preto, že si ju jednoducho nemôžu dovoliť. My to nechceme nikomu vyčítať, len na to poukázať – jemne, bez hnevu, ale pravdivo.“

„Podnikanie v gastre je dnes viac o prežití než o raste. Ceny rastú, ľudia sú unavení, systém ich demotivuje. Slovenská konsolidácia je naša tichá odpoveď – nie výkrik, ale gesto. Z bolesti a frustrácie sme chceli spraviť niečo zmysluplné. Niečo, čo ukáže, že aj ťažká téma sa dá spracovať esteticky a s úctou.“

23. októbra 2025 o 10:10 Čas čítania 3:24 RADÍME: Ako si sporiť na dôchodok aj v čase konsolidácie. Odborník vysvetľuje, čo musíš urobiť ako prvé RADÍME: Ako si sporiť na dôchodok aj v čase konsolidácie. Odborník vysvetľuje, čo musíš urobiť ako prvé

Markus pracuje v reštaurácii so svojim otcom, no popri tom musí pracovať aj v McDonalde. „Žiaľ, dvaja sa zatiaľ neuživíme. Denne stojím medzi dvoma svetmi – školou, prácou a snom, že aj mladý človek môže vytvoriť niečo hodnotné,“ hovorí. Pre oboch je poctivosť základ. „Poctivé podnikanie pre nás nie je len o číslach, ale o svedomí. O tom, že platíme zamestnancov načas, používame dobré suroviny a nepredávame ilúziu luxusu, ale skutočnú hodnotu. Byť poctivý v dnešnej dobe je možno najväčší akt odvahy.“

Večera má byť zrkadlom spoločnosti

Na Slovenskú konsolidáciu ľudia reagovali silno. Niektorí písali, že sa pri čítaní popisu večere rozplakali, iní sa smiali – každý si v nej našiel svoj vlastný kúsok reality. „Táto večera sa stala niečím viac než menu – je to zrkadlo spoločnosti,“ hovorí Markus.

Trojica z Épine pripravuje na začiatok budúceho roka nový koncept s názvom Obraz spoločnosti. „Bude to umelecký event, ktorý symbolicky zobrazuje rozdelenie dnešnej spoločnosti – medzi generáciami, medzi triedami, medzi pravdou a ilúziou,“ hovorí Markus. Chcú spolupracovať s mladými slovenskými umelcami, fotografmi a grafickými dizajnérmi. „Naším cieľom je tieto svety prepojiť – esteticky, ľudsky aj myšlienkovo. Chceme vytvoriť priestor, kde sa ľudia môžu zastaviť, vnímať a pochopiť, že každý z nás je len časťou väčšieho celku.“

epine
Zdroj: Reštaurácia Épine – archív
29. októbra 2025 o 6:30 Čas čítania 7:44 Marián Čekovský sa v zrelom veku vrátil na univerzitu. „Ak chceš omladnúť, choď študovať,“ hovorí (Rozhovor) Marián Čekovský sa v zrelom veku vrátil na univerzitu. „Ak chceš omladnúť, choď študovať,“ hovorí (Rozhovor)
23. októbra 2025 o 10:10 Čas čítania 3:24 RADÍME: Ako si sporiť na dôchodok aj v čase konsolidácie. Odborník vysvetľuje, čo musíš urobiť ako prvé RADÍME: Ako si sporiť na dôchodok aj v čase konsolidácie. Odborník vysvetľuje, čo musíš urobiť ako prvé
28. októbra 2025 o 19:12 Čas čítania 4:56 Konsolidácia doľahne na všetkých Slovákov. Takto bude vyzerať v praxi (+PRÍKLADY) Konsolidácia doľahne na všetkých Slovákov. Takto bude vyzerať v praxi (+PRÍKLADY)
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Správy z domova Vláda Roberta Fica
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
27. 10. 2025 9:17
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
dnes o 10:40
Nový zákon má zariadiť okamžité rozvody trans-ľudí. Človeka, ktorý prejde zmenou pohlavia, vyhlásia za mŕtveho
Nový zákon má zariadiť okamžité rozvody trans-ľudí. Človeka, ktorý prejde zmenou pohlavia, vyhlásia za mŕtveho
pred 2 dňami
Slovensko zasiahne silná víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h
Slovensko zasiahne silná víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h
pred 3 hodinami
Si v exekučnom registri? Skontroluj si stav svojho dlhu z pohodlia domova
Si v exekučnom registri? Skontroluj si stav svojho dlhu z pohodlia domova
dnes o 11:50
Brutálna vražda prevádzkara na Slovensku: Viac ako 40 bodnými ranami ho mal zabiť partner, zverejnili nové informácie
Brutálna vražda prevádzkara na Slovensku: Viac ako 40 bodnými ranami ho mal zabiť partner, zverejnili nové informácie
pred 2 hodinami
Od zajtra prichádza veľká zmena v otváracích hodinách na Slovensku. Obchody budú fungovať rôzne
Od zajtra prichádza veľká zmena v otváracích hodinách na Slovensku. Obchody budú fungovať rôzne
pred 2 dňami
Slovensko zasiahne silná víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h
Slovensko zasiahne silná víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h
pred 2 dňami
Kaliňákova firma sídli u ľudí napojených na zbrojovku Grand Power, od ktorej chce kúpiť 20-tisíc pušiek pre vojakov
Kaliňákova firma sídli u ľudí napojených na zbrojovku Grand Power, od ktorej chce kúpiť 20-tisíc pušiek pre vojakov
24. 10. 2025 7:10
Slovenských vodičov čakajú veľké zmeny, STK bude ešte prísnejšia. Časť vodičov bude mať veľký problém
Slovenských vodičov čakajú veľké zmeny, STK bude ešte prísnejšia. Časť vodičov bude mať veľký problém
pred 2 dňami
Tretina zimných pneumatík neobstála v teste. Tieto značky si radšej nekupuj
Tretina zimných pneumatík neobstála v teste. Tieto značky si radšej nekupuj
pred 2 dňami
NÁVOD: Ministerstvo pripravuje Slovákov na evakuáciu. Toto musíš urobiť
NÁVOD: Ministerstvo pripravuje Slovákov na evakuáciu. Toto musíš urobiť
včera o 09:02
Ak máš nainštalované tieto aplikácie, rýchlo ich vymaž. Podvodníci sa cez ne dostanú do tvojho bankového účtu
Ak máš nainštalované tieto aplikácie, rýchlo ich vymaž. Podvodníci sa cez ne dostanú do tvojho bankového účtu
24. 10. 2025 7:10
Slovenských vodičov čakajú veľké zmeny, STK bude ešte prísnejšia. Časť vodičov bude mať veľký problém
Slovenských vodičov čakajú veľké zmeny, STK bude ešte prísnejšia. Časť vodičov bude mať veľký problém
pred 2 dňami
Slovensko zasiahne silná víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h
Slovensko zasiahne silná víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h
25. 10. 2025 8:07
Slovensko zasiahne silná víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h
Slovensko zasiahne silná víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h
24. 10. 2025 14:09
Veľký rozdiel v dôchodkoch na Slovensku. Ministerstvo chystá zákon, ktorý bude mať veľký vplyv na ich výšku
Veľký rozdiel v dôchodkoch na Slovensku. Ministerstvo chystá zákon, ktorý bude mať veľký vplyv na ich výšku
24. 10. 2025 7:50
REBRÍČEK: Na Slovensku sa točí obrovský biznis. Toto je TOP 70 najbohatších rodinných firiem
REBRÍČEK: Na Slovensku sa točí obrovský biznis. Toto je TOP 70 najbohatších rodinných firiem
24. 10. 2025 11:37
ŠÚKL varuje pred použitím lieku, ktorý môžu mať Slováci doma. Upozorňuje na riziká
ŠÚKL varuje pred použitím lieku, ktorý môžu mať Slováci doma. Upozorňuje na riziká
Lifestyle news
Britský kráľ Karol III. zbavil svojho brata Andrewa všetkých titulov. Môže za to kauza s Epsteinom pred 25 minútami
Kika a Trabo z Love Islandu oznámili smutnú správu. Prišli o bábätko pred hodinou
Séria hororov The Conjuring nekončí. Po historickom úspechu filmu V zajatí démonov 4 prichádza prequel pred hodinou
NASA reagovala na Kim Kardashian po tom, čo šírila konšpirácie o pristátí na Mesiaci pred 2 hodinami
Toto sú najlepšie halloweenske kostýmy tento rok. Ako sa obliekli známe osobnosti? pred 3 hodinami
Netflix prekvapil fanúšikov Zaklínača. Spolu so 4. sériou vydali aj nový film s Dolphom Lundgrenom dnes o 11:32
Shimmi dropol EP YOLOADING... So SIMILIVINLIFE-om v novom klipe reagujú na to, že si ich ľudia mýlia dnes o 10:28
Netflix zverejnil trailer na finálnu 5. sériu Stranger Things: Vecna je späť a Hawkins čaká posledný boj dnes o 09:19
Boj o bratislavské letisko: Ryanair pridáva nové lety, reaguje tak na expanziu Wizz Airu dnes o 08:33
Slovensko Všetko
Od zajtra prichádza veľká zmena v otváracích hodinách na Slovensku. Obchody budú fungovať rôzne
pred 2 hodinami
Od zajtra prichádza veľká zmena v otváracích hodinách na Slovensku. Obchody budú fungovať rôzne
Prichádza novinka, ktorá zjednoduší život mnohým Slovákom.
Ministerstvo sociálnych vecí chystá veľkú zmenu pre inšpekciu práce. Kontroly budú prebiehať novým spôsobom
pred hodinou
Ministerstvo sociálnych vecí chystá veľkú zmenu pre inšpekciu práce. Kontroly budú prebiehať novým spôsobom
Brutálna vražda prevádzkara na Slovensku: Viac ako 40 bodnými ranami ho mal zabiť partner, zverejnili nové informácie
dnes o 11:50
Brutálna vražda prevádzkara na Slovensku: Viac ako 40 bodnými ranami ho mal zabiť partner, zverejnili nové informácie
Slovenská pošta čelí obrovským dlhom. Celková strata sa blíži k 70 miliónom, zverejnili jednoduchý dôvod
pred 3 hodinami
Slovenská pošta čelí obrovským dlhom. Celková strata sa blíži k 70 miliónom, zverejnili jednoduchý dôvod
Nový zákon má zariadiť okamžité rozvody trans-ľudí. Človeka, ktorý prejde zmenou pohlavia, vyhlásia za mŕtveho
dnes o 10:40
Nový zákon má zariadiť okamžité rozvody trans-ľudí. Človeka, ktorý prejde zmenou pohlavia, vyhlásia za mŕtveho
Nepriznali ti energopomoc? Ministerstvo radí, čo robiť v takom prípade
dnes o 11:10
Nepriznali ti energopomoc? Ministerstvo radí, čo robiť v takom prípade
Rozhovory Všetko
„Plakala som, keď sa mi urobil na tvár.“ Hovorili sme so ženou, ktorú sexuálne zneužil Róbert Z. (Rozhovor)
6. 2. 2024 11:30
„Plakala som, keď sa mi urobil na tvár.“ Hovorili sme so ženou, ktorú sexuálne zneužil Róbert Z. (Rozhovor)
31. 5. 2024 16:30
Cyklista napadol Vanessu a jej matku, ktorá následkom zranení podľahla. Štátny zástupca preňho navrhuje podmienku
26. 4. 2025 8:30
Asistent poslanca NR SR: „Danko a Tabaková sú všetkým v parlamente na smiech. Robím do 11 v noci a aj na dovolenkách“ (Rozhovor)
Reportáže Všetko
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
24. 8. 2023 17:00
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
10. 8. 2023 14:16
Pýtali sme sa Slovákov, kto začal vojnu na Ukrajine (Reportáž)
20. 10. 2024 9:30
Boli sme v rodisku Huliaka: „Primitivizmus a stredovek“ tvrdia niektorí Očovania. Iní hovoria o „skutočnom chlapovi“ (Reportáž)
Komentáre Všetko
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
16. 5. 2024 11:16
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
12. 5. 2024 11:00
Stĺpček Gabriely Kajtárovej: O byte bez záclon
21. 2. 2025 15:00
Beriem antidepresíva a chodím k psychiatrovi. To neznamená, že nežijem plnohodnotný život

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Reštaurácia v Nitre vtipne reaguje na konsolidáciu: Hostia si dajú aj „Kamenického“ keksy s džemom. Gastro podnikanie je o prežití
pred 38 minútami
Reštaurácia v Nitre vtipne reaguje na konsolidáciu: Hostia si dajú aj „Kamenického“ keksy s džemom. Gastro podnikanie je o prežití
Nitrianska reštaurácia Épine pripravila večeru s názvom Slovenská konsolidácia V5, ktorá cez päťchodové menu reflektuje aktuálne šetrenie štátu, rast cien a situáciu v slovenskom gastre.
Kaliňákova firma sídli u ľudí napojených na zbrojovku Grand Power, od ktorej chce kúpiť 20-tisíc pušiek pre vojakov
pred 2 dňami
Kaliňákova firma sídli u ľudí napojených na zbrojovku Grand Power, od ktorej chce kúpiť 20-tisíc pušiek pre vojakov
Marián Čekovský sa v zrelom veku vrátil na univerzitu. „Ak chceš omladnúť, choď študovať,“ hovorí (Rozhovor)
pred 2 dňami
Marián Čekovský sa v zrelom veku vrátil na univerzitu. „Ak chceš omladnúť, choď študovať,“ hovorí (Rozhovor)
Konsolidácia doľahne na všetkých Slovákov. Takto bude vyzerať v praxi (+PRÍKLADY)
pred 3 dňami
Konsolidácia doľahne na všetkých Slovákov. Takto bude vyzerať v praxi (+PRÍKLADY)
V Bratislavskom kraji sa dokončilo najmenej bytov za 22 rokov. Ceny napriek tomu stále rastú
pred 3 dňami
V Bratislavskom kraji sa dokončilo najmenej bytov za 22 rokov. Ceny napriek tomu stále rastú
Viac
Späť
Zdieľať
Diskusia