Do riadnej prevádzky bude systém uvedený v sobotu 1. novembra o 10.00 h.
Nový colný informačný systém bude do riadnej prevádzky uvedený v sobotu 1. novembra o 10.00 h. Určený je pre interných aj externých používateľov a nahrádza doterajší systém eDovoz. Informoval o tom v piatok hovorca finančnej správy (FS) Daniel Kováč s tým, že ide o ďalší krok v modernizácii a zefektívňovaní colných procesov na Slovensku.
„Po úspešnom zavedení systémov Vývoz - AES a Tranzit - NCTS 5 finančná správa pristupuje k tretiemu kroku, spusteniu systému eDovoz-CCK, ktorý implementuje požiadavky Európskej únie (EÚ) na elektronické spracovanie dovozu tovaru. Cieľom je dosiahnuť, aby boli dovozné colné postupy jednotné, rýchlejšie a plne elektronické vo všetkých členských štátoch EÚ,“ priblížil Kováč.
Avizoval, že od 1. novembra do 31. decembra tohto roka budú fungovať obidva systémy, teda pôvodný eDovoz aj nový eDovoz-CCK. Cieľom je umožniť dovozcom a deklarantom plynulý prechod na nový systém. Druhá fáza, zameraná na medzinárodné procesy centralizovaného colného konania, bude spustená 1. januára 2026.
Medzi zmeny v novom systéme patrí nová štruktúra colného vyhlásenia, zmena v požiadavkách na údaje podľa európskej legislatívy, nové referenčné čísla povolení, ako aj opravy a zrušenia vyhlásení. Podrobnejšie informácie sú zverejnené na portáli FS, v prípade otázok k dostupnosti služieb je k dispozícii aj call centrum finančnej správy.