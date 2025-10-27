Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Domov
Michal Drahný
dnes 27. októbra 2025 o 9:17
Čas čítania 2:16

REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?

Najvyššia minimálna mzda je šestnásťnásobkom tej najnižšej.

Európsky štatistický úrad Eurostat zostavuje každý polrok rebríček krajín podľa zákonom stanovenej minimálnej mzdy. V tabuľke však chýba päť európskych krajín. V rebríčku nenájdeš Rakúsko, Taliansko ani Švédsko, pretože nemajú vypočítanú minimálnu mzdu, a takých krajín je v Európe viac.

22. októbra 2025 o 18:18 Čas čítania 4:34 PREHĽAD: Rodičia majú nárok na tisíce eur. Takto funguje daňový bonus na dieťa v roku 2025 PREHĽAD: Rodičia majú nárok na tisíce eur. Takto funguje daňový bonus na dieťa v roku 2025

28. Ukrajina (164 eur)

Prežiť s necelými 170 eurami na mesiac vo vojnovej zóne musí byť šialené.

27. Moldavsko (285 eur)

Od Ukrajiny pokračuje rebríček do susedného Moldavska, kde je minimálna mzda pod hranicou 300 eur. 

26. Albánsko (408 eur)

Albánsko môže lákať na svoje neobjavené pláže, ale mzda 408 eur nie je nič moc. 

14. októbra 2025 o 8:38 Čas čítania 0:55 REBRÍČEK: Turisti vybrali 20 najkrajších miest v Európe. V TOP 3 sa umiestnil klenot našich susedov REBRÍČEK: Turisti vybrali 20 najkrajších miest v Európe. V TOP 3 sa umiestnil klenot našich susedov

25. Bulharsko (551 eur)

Prvou krajinou, ktorá prekonala hranicu 500 eur, je Bulharsko.

24. Severné Macedónsko (584 eur)

Medzi Albánskom a Bulharskom sa geograficky nachádza Severné Macedónsko, ktoré obe krajiny v rebríčku prekonalo. Minimálna mzda v tejto krajine je 584 eur.

Severné Macedónsko je stále neobjaveným turistickým kútom Balkánu
Severné Macedónsko je stále neobjaveným turistickým kútom Balkánu Zdroj: Unsplash / Kristijan Arsov

23. Srbsko (618 eur)

Ešte chvíľu zostaneme na Balkánskom polostrove. Severný sused Severného Macedónska je ďalší v našom rebríčku s 618 eurami.

22. Čierna Hora (670 eur)

Ďalšia bývalá krajina Juhoslávie, Čierna Hora, sa drží na 22. mieste s 670 eurami. 

21. Maďarsko (727 eur)

A teraz sa začíname geograficky približovať k našej domovine. Naši kolegovia z V4 majú minimálnu mzdu nastavenú na 727 eur. Pre nich je to teda 282 885 maďarských forintov.

16. septembra 2025 o 14:31 Čas čítania 2:25 REBRÍČEK: Toto je 10 najdrahších krajín sveta. Na vrchole nájdeš raje pre daňových podvodníkov REBRÍČEK: Toto je 10 najdrahších krajín sveta. Na vrchole nájdeš raje pre daňových podvodníkov

20. Lotyšsko (740 eur)

O moc lepšie sa nemajú ani na severe od nás v Lotyšsku. Aj ich minimálna mzda je tesne pod hranicou 750 eur.

19. Rumunsko (797 eur)

Rodište grófa Draculu hranicu stále neprekonalo a minimálna mzda v Rumunsku je 797 eur.

Toto nie je rodisko Draculu, ale hrad Peles. Tiež v Rumunsku.
Toto nie je rodisko Draculu, ale hrad Peles. Tiež v Rumunsku. Zdroj: Unsplash / Majkl Velner
Čítaj na ďalšej strane
Článok pokračuje na ďalšej strane
Strana 1 z 3
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Európa Rebríčky
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
20. 10. 2025 11:23
Sociálna poisťovňa dnes zverejnila nový zoznam dlžníkov. Skontroluj, či tam nie si aj ty
Sociálna poisťovňa dnes zverejnila nový zoznam dlžníkov. Skontroluj, či tam nie si aj ty
pred 2 hodinami
Sociálna poisťovňa dnes zverejnila nový zoznam dlžníkov. Skontroluj, či tam nie si aj ty
Sociálna poisťovňa dnes zverejnila nový zoznam dlžníkov. Skontroluj, či tam nie si aj ty
dnes o 08:49
Slovensko zasiahne poriadne ochladenie. Snežiť bude aj v nižších polohách
Slovensko zasiahne poriadne ochladenie. Snežiť bude aj v nižších polohách
dnes o 09:17
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
pred 3 hodinami
Finančná správa spustila veľkú akciu. Podnikateľom hrozí pokuta vo výške 30-tisíc eur
Finančná správa spustila veľkú akciu. Podnikateľom hrozí pokuta vo výške 30-tisíc eur
pred 3 dňami
Slovenských vodičov čakajú veľké zmeny, STK bude ešte prísnejšia. Časť vodičov bude mať veľký problém
Slovenských vodičov čakajú veľké zmeny, STK bude ešte prísnejšia. Časť vodičov bude mať veľký problém
20. 10. 2025 11:23
Sociálna poisťovňa dnes zverejnila nový zoznam dlžníkov. Skontroluj, či tam nie si aj ty
Sociálna poisťovňa dnes zverejnila nový zoznam dlžníkov. Skontroluj, či tam nie si aj ty
pred 2 dňami
Európska krajina zavádza povinnú vojenskú službu. S výcvikom začne už budúci rok
Európska krajina zavádza povinnú vojenskú službu. S výcvikom začne už budúci rok
pred 3 dňami
Veľký rozdiel v dôchodkoch na Slovensku. Ministerstvo chystá zákon, ktorý bude mať veľký vplyv na ich výšku
Veľký rozdiel v dôchodkoch na Slovensku. Ministerstvo chystá zákon, ktorý bude mať veľký vplyv na ich výšku
pred 3 dňami
ŠÚKL varuje pred použitím lieku, ktorý môžu mať Slováci doma. Upozorňuje na riziká
ŠÚKL varuje pred použitím lieku, ktorý môžu mať Slováci doma. Upozorňuje na riziká
22. 10. 2025 8:05
Za nesprávne vykurovanie hrozí Slovákom pokuta až 5000 €. Zverejnili zoznam palív, na ktoré si treba dávať pozor
Za nesprávne vykurovanie hrozí Slovákom pokuta až 5000 €. Zverejnili zoznam palív, na ktoré si treba dávať pozor
včera o 09:45
Víchrica dnes potrápi Slovensko: Meteorológovia vydali výstrahy pre viaceré oblasti
Víchrica dnes potrápi Slovensko: Meteorológovia vydali výstrahy pre viaceré oblasti
20. 10. 2025 11:23
Sociálna poisťovňa dnes zverejnila nový zoznam dlžníkov. Skontroluj, či tam nie si aj ty
Sociálna poisťovňa dnes zverejnila nový zoznam dlžníkov. Skontroluj, či tam nie si aj ty
21. 10. 2025 6:21
Finančná správa chystá veľkú akciu voči slovenským podnikateľom. Hrozí likvidačnými pokutami
Finančná správa chystá veľkú akciu voči slovenským podnikateľom. Hrozí likvidačnými pokutami
21. 10. 2025 15:54
Slovák vyhral v lotérii desiatky tisíc eur. Rok nemusí robiť nič a bude mu chodiť „výplata“
Slovák vyhral v lotérii desiatky tisíc eur. Rok nemusí robiť nič a bude mu chodiť „výplata“
pred 2 dňami
Slovensko zasiahne silná víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h
Slovensko zasiahne silná víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h
pred 3 dňami
Veľký rozdiel v dôchodkoch na Slovensku. Ministerstvo chystá zákon, ktorý bude mať veľký vplyv na ich výšku
Veľký rozdiel v dôchodkoch na Slovensku. Ministerstvo chystá zákon, ktorý bude mať veľký vplyv na ich výšku
pred 3 dňami
Slovenských vodičov čakajú veľké zmeny, STK bude ešte prísnejšia. Časť vodičov bude mať veľký problém
Slovenských vodičov čakajú veľké zmeny, STK bude ešte prísnejšia. Časť vodičov bude mať veľký problém
Lifestyle news
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí pred 26 minútami
Fred again.. priviedol po 16 rokoch za DJ pult bývalého člena Daft Punku. S Thomasom Bangalterom predviedli neuveriteľnú šou pred hodinou
Kim Kardashian sa o dva týždne stane kvalifikovanou právničkou. Plánuje rebranding pred 2 hodinami
Instagram predstavil novú funkciu. Všetky reelska, ktoré si si kedy pozrel, teraz nájdeš na jednom mieste pred 3 hodinami
Je to oficiálne: Katy Perry a Justin Trudeau sa spolu prvýkrát ukázali na verejnosti dnes o 08:53
Pil C sa zasnúbil. Priateľku požiadal o ruku na ikonickom mieste v Arizone dnes o 07:59
Justin Bieber rozbieha novú kariéru. Je z neho streamer, vysielať plánuje každý deň včera o 15:31
Vedci objavili novú planétu. Má potenciál vytvárať podmienky vhodné na život včera o 13:45
Frontman Coldplayu našiel novú lásku. Po rozchode údajne randí so známou herečkou, jej srdce kedysi patrilo inému spevákovi včera o 12:29
VIDEO: Je tu trailer na tretie príbehové rozšírenie Kingdom Come: Deliverance II. Kedy vyjde? pred 2 dňami
Komentáre Všetko
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
16. 5. 2024 11:16
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
12. 5. 2024 11:00
Stĺpček Gabriely Kajtárovej: O byte bez záclon
2. 8. 2024 13:51
KOMENTÁR: Alžírska boxerka je pre slovenských politikov iba zámienka, aby mohli vyvolávať nenávisť
Ekonomika Všetko
Štát mení systém PN-ky. Zamestnávatelia a SZČO si priplatia
21. 10. 2025 16:40
Štát mení systém PN-ky. Zamestnávatelia a SZČO si priplatia
10. 10. 2025 15:10
Ministerstvo práce chystá prepúšťanie na úradoch. O prácu príde veľa ľudí, šetriť budú aj v sociálnom systéme
17. 10. 2025 10:15
Niekedy úspešná firma zo Senice je na pokraji krachu. Tržby im násobne klesli
Rozhovory Všetko
Obvinený Róbert Z. ma predal 50 chlapom. Jeden z nich sa na mňa vymočil (Rozhovor)
6. 2. 2024 11:30
Obvinený Róbert Z. ma predal 50 chlapom. Jeden z nich sa na mňa vymočil (Rozhovor)
31. 5. 2024 16:30
Cyklista napadol Vanessu a jej matku, ktorá následkom zranení podľahla. Štátny zástupca preňho navrhuje podmienku
15. 10. 2024 11:06
Eva strávila v sekte AllatRa desať rokov svojho života. Do proruskej skupiny ju dostala najlepšia kamarátka

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Začiatok týždňa prinesie sneh a chlad. Horské oblasti na Slovensku zasype až 20 cm čerstvého snehu
dnes o 06:38
Začiatok týždňa prinesie sneh a chlad. Horské oblasti na Slovensku zasype až 20 cm čerstvého snehu
V nižších oblastiach bude prevažne daždivo, ale horské oblasti čaká aj viac ako 20 cm čerstvého snehu.
RADÍME: Ako si sporiť na dôchodok aj v čase konsolidácie. Odborník vysvetľuje, čo musíš urobiť ako prvé
23. 10. 2025 10:10
RADÍME: Ako si sporiť na dôchodok aj v čase konsolidácie. Odborník vysvetľuje, čo musíš urobiť ako prvé
PREHĽAD: Rodičia majú nárok na tisíce eur. Takto funguje daňový bonus na dieťa v roku 2025
22. 10. 2025 18:18
PREHĽAD: Rodičia majú nárok na tisíce eur. Takto funguje daňový bonus na dieťa v roku 2025
Od roku 2012 malo Slovensko 6 šéfov polície: Jeden spáchal samovraždu, troch obvinili
21. 10. 2025 18:34
Od roku 2012 malo Slovensko 6 šéfov polície: Jeden spáchal samovraždu, troch obvinili
Finančná správa chystá veľkú akciu voči slovenským podnikateľom. Hrozí likvidačnými pokutami
21. 10. 2025 6:21
Finančná správa chystá veľkú akciu voči slovenským podnikateľom. Hrozí likvidačnými pokutami
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia