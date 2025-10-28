Konsolidácia siahne do peňaženiek všetkých Slovákov.
Vládny konsolidačný balíček vyvolal veľkú vlnu kritiky. Plánované zvýšenie odvodov spája dvoch tradičných protivníkov – zamestnávateľov a odbory.
Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ) aj Konfederácia odborových zväzov (KOZ) zhodne hovoria o „ekonomickom hazarde“, ktorý zdraží prácu, zvýši ceny a ohrozí konkurencieschopnosť slovenských firiem. Sociálni partneri kritizujú, že vláda často pristupuje k opatreniam bez akejkoľvek diskusie so zainteresovanými stranami a podniky sa o podrobnostiach dozvedajú až z médií.
„Štát nemôže donekonečna sanovať svoje hospodárenie na úkor pracujúcich ľudí a zamestnávateľov,“ zdôrazňuje Ministerstvo financií SR. Zvýšenie odvodov, ktoré má priniesť miliardy do rozpočtu, tak symbolizuje spornú rovnováhu medzi fiškálnou zodpovednosťou a sociálnou udržateľnosťou. A práve mladí ľudia vstupujúci na trh práce môžu pocítiť najtvrdšiu daň tohto „ekonomického hazardu“.
Na riziká pre Refresher upozornil aj Martin Roško, partner daňovej poradenskej spoločnosti ETL SLOVAKIA: „Plánované zvýšenie odvodov vnímame veľmi negatívne. Mnohí manažéri a zamestnanci s vyššími príjmami už aj tak zvažovali odchod zo Slovenska. Toto opatrenie ich len posúva bližšie k reálnemu rozhodnutiu. Strácame tým práve tých najhodnotnejších ľudí“.
Myslí si, že väčšina opatrení zasahuje priamo pracovnú aktivitu, čím sa práca stáva drahšou a menej motivujúcou. „Zo Slovenska je to všade blízko, preto podniky, ktoré vedia relatívne ľahko presunúť svoje sídlo do zahraničia, takýto krok intenzívne zvažujú. Firmy tak intenzívne hľadajú spôsoby, ako znížiť daňovo-odvodové zaťaženie. Logicky sa dá predpokladať, že výsledkom bude výrazne nižší výber daní a odvodov, čo vytvorí tlak na ďalšie konsolidačné opatrenia. Novým nepriateľom sa tak stáva aj absolútna nepredvídateľnosť podnikateľského prostredia,“ uviedol.
Roško zároveň varuje, že návrat „šedých“ optimalizačných schém, ktoré sa považovali za prekonané, je dnes viac než reálny.
Aké zmeny sa týkajú SZČO?
Skrátenie odvodových prázdnin: Doteraz začínajúci živnostníci prvých 12 – 18 mesiacov podnikania neplatili sociálne odvody. Podľa nového návrhu zákona vzniká povinnosť platiť odvody najskôr od prvého dňa 6. kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo čestné vyhlásenie doručené Sociálnej poisťovni.
Príklad:
- Január = mesiac doručenia vyhlásenia
- Február = 1. kalendárny mesiac po mesiaci doručenia
- Marec = 2. mesiac
- Apríl = 3. mesiac
- Máj = 4. mesiac
- Jún = 5. mesiac
- Júl = 6. kalendárny mesiac po mesiaci doručenia – od tohto dňa vzniká povinnosť platiť odvody.