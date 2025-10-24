Liek sa používa na liečbu X-viazanej hypofosfatémie (XLH) u detí a dospievajúcich.
Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) informoval o možnom riziku zvýšenej hladiny vápnika v krvi u pacientov, ktorí užívajú liek CRYSVITA (burosumab). Ide o liek používaný pri zriedkavom dedičnom ochorení kostí – X-viazanej hypofosfatémii (XLH), ktoré postihuje deti aj dospelých.
Liek pomáha pri poruche kostí spôsobenej nedostatkom fosfátov
CRYSVITA je moderný biologický liek, ktorý pomáha pri ochorení X-viazaná hypofosfatémia. Toto ochorenie spôsobuje, že telo z krvi stráca dôležitú látku – fosfát, čo vedie k oslabeniu a deformáciám kostí. Pacienti trpia bolesťami, krivicou či zlomeninami, ktoré sa ťažko hoja.
Liek sa používa u detí a tínedžerov od 1 do 17 rokov, ako aj u dospelých pacientov s potvrdeným ochorením kostí. Okrem toho sa CRYSVITA predpisuje aj pri inom zriedkavom ochorení – nádorom vyvolanej osteomalácii (TIO), kde nádor spôsobuje straty fosfátov a nie je možné ho chirurgicky odstrániť.
U niektorých pacientov liečených liekom CRYSVITA sa podľa ŠÚKL-u zistila zvýšená hladina vápnika v krvi(hyperkalciémia) a zvýšená hladina hormónu parathormónu, ktorý reguluje hladinu vápnika.