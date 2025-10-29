Kategórie
Domov
redakcia
dnes 29. októbra 2025 o 12:00
Čas čítania 4:40

Kaliňákova firma sídli u ľudí napojených na zbrojovku Grand Power, od ktorej chce kúpiť 20-tisíc pušiek pre vojakov

Zdroj: ICJK

Armáda potrebuje nové zbrane, ale výber dodávateľa vyvoláva pochybnosti.

Autorom článku je Investigatívne centrum Jána Kuciaka. Refresher ho publikuje v rámci spolupráce a so súhlasom.

Minister Robert Kaliňák hovorí, že ich chce kúpiť od slovenského výrobcu. Zbrane od firmy Grand Power bývalého spojenca Kotlebovcov Jaroslava Kuracinu však medzi strelcami nemajú najlepšiu povesť. Investigatívne centrum Jána Kuciaka navyše odhalilo, že Kaliňákova firma sídli u ľudí napojených na Grand Power.

Keď sa v júni tohto roku prezident Peter Pellegrini, minister obrany Robert Kaliňák či zápasník Attila Végh zúčastňovali na výcviku do nových Národných obranných síl, strieľať sa učili zo samopalu vzor 58. Takého istého, s akým cvičili vojaci základnej vojenskej služby od roku, ako názov zbrane napovedá, 1958.

Keďže takmer 70-ročné samopaly už dávno nespĺňajú moderné požiadavky, ministerstvo obrany plánuje nakúpiť vyše 20-tisíc nových útočných pušiek za približne 100 miliónov eur. 

Modernizácia výzbroje je síce nevyhnutná, avšak minister Robert Kaliňák podmienky nastavil tak, že ich reálne môže aktuálne splniť – pokiaľ by niektorý zo zahraničných výrobcov neplánoval postaviť fabriku na Slovensku – jediná firma: Grand Power zo Slovenskej Ľupče, ktorú vlastní bývalý vojak Jaroslav Kuracina. Toho v minulosti aj samotný Kaliňák považoval za nespoľahlivého pre jeho extrémistické názory a sympatie ku kotlebovcom, ktorých sa však medzičasom zriekol. 

Prezident Pellegrini počas výcviku do NOS so samopalom Vz. 58.
Prezident Pellegrini počas výcviku do NOS so samopalom Vz. 58. Zdroj: Facebook/Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

 Dnes už Kaliňák Kuracinu nekritizuje. ICJK odhalilo, že dôvodom môžu byť aj skryté vzťahy medzi ministrom a stredoslovenským zbrojárom. Kaliňákova zbrojárska firma LIWA Arms Slovakia sídli v nehnuteľnosti patriacej rodine Gogovcov, ktorá má väzby na Kuracinovu zbrojovku Grand Power. 

Marián Goga mladší je totiž konateľom vo firmách, ktoré sú výhradným distribútorom zbraní Grand Power v USA. Vlastníkom medzinárodnej siete Global Ordnance, v ktorej je zapojený aj Goga, je kontroverzný americký obchodník so zbraňami Marc Morales.

Nachytali ho pri korupcii, dodáva zbrane v mene Pentagonu

V roku 2010 bol Marc Morales medzi 22 zbrojármi obvinenými z pokusu podplatiť ministra obrany Gabonu, aby získali 15-miliónový kontrakt. V skutočnosti išlo o pascu, ktorú nastražila FBI. Morales agentom vysvetľoval „kreatívne” spôsoby platenia úplatkov vrátane darovania 100-tisícového obrneného vozidla egyptskému prostredníkovi. Po zaplatení časti úplatku bol obvinený, no prokurátori za zvláštnych okolností stiahli všetky obvinenia. Morales následne založil Global Ordnance, ktorá získala kontrakty Pentagonu za 72 miliónov dolárov na dodávky zbraní sýrskym povstalcom. Dnes dodáva zbrane aj na Ukrajinu, jeho firma je výhradným distribútorom slovenskej Grand Power v USA.

Ministerstvo dnes podľa informácií denníka SME komunikuje len s firmou Grand Power, zatiaľ čo ostatných výrobcov ignoruje. Na otázky ICJK, či testujú aj zbrane iných výrobcov alebo iba Kuracinovej zbrojovky, rezort obrany neodpovedal. 

Nákup je ale na spadnutie. Kaliňák pre Denník N povedal, že rozhodnutie by malo padnúť čoskoro a pripustil, že nákup môže prebehnúť súťažou, skrátenou obchodnou súťažou, alebo aj priamym zadaním.

Na otázky ICJK minister obrany ani jeho rezort neodpovedali. Pred zverejnením tohto textu minister reagoval na videu, ktoré zverejnil na Facebooku. Tvrdí v ňom, že podmienku, aby išlo o zbrane vyrábané na Slovensku si dal kvôli podpore slovenského HDP a zo strategických dôvodov. „Aj preto Česká republika kúpila české zbrane, Nemecko nemecké, Británia britské. To je základ a vy pokiaľ nerozumiete záujmom Slovenskej republiky, je úplne zbytočné vás o niektorých veciach naozaj poučovať,” tvrdí Kaliňák.

Robert Kaliňák (vľavo) počas prísahy po absolvovaní výcviku NOS.
Robert Kaliňák (vľavo) počas prísahy po absolvovaní výcviku NOS. Zdroj: Facebook/Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

Analytik think-tanku Adapt Institute Viliam Ostatník hovorí, že v zahraničí sa takéto nákupy vykonávajú cez transparentnú súťaž: „Aj v zahraničí sa tendruje, či už v Nemecku, Česku, vo Francúzsku či v USA. Ak v daných tendroch vyhral nakoniec domáci výrobca, to je samozrejme úplne v poriadku, ale bolo to po tom, čo preukázal v súťaži nejaké výhody, lepšie riešenia, dal lepšiu ponuku,” tvrdí Ostatník.

Zbrojovka Grand Power do uzávierky na otázky ICJK neodpovedala, keďže jej majiteľ Jaroslav Kuracina je údajne aktuálne na cestách a nestihol zareagovať napriek posunutiu uzávierky o dva dni. Namiesto toho nám navrhli osobnú návštevu ich prevádzky v Slovenskej Ľupči, pri ktorej však taktiež nevedeli garantovať prítomnosť Jaroslava Kuracinu a teda ani odpovede na naše otázky nielen o kvalite ich zbraní, ale aj o vzťahoch s rodinou Gogovcov a s Marcom Moralesom. Jeho medzinárodná firma Global ordnance LLC na naše otázky taktiež nereagovala. V prípade, že niektorá z týchto firiem nám svoje reakcie doručí neskôr, do článku ich doplníme.

Podmienky šité na mieru

Potrebu nakúpiť pre slovenskú armádu nové útočné pušky potvrdzuje aj štúdia uskutočniteľnosti, ktorú Ministerstvo obrany SR vypracovalo ešte v roku 2023.

Dospelo k záveru, že najlepšou možnosťou je nákup 21 123 kusov nových útočných pušiek prostredníctvom transparentnej súťaže a verejným obstarávaním. Štúdia obsahuje aj takticko-technické charakteristiky novej útočnej pušky, ktoré si zadefinovali samotné Ozbrojené sily SR. 

Tieto by spĺňali viaceré moderné zbraňové platformy a výrobcovia vrátane niektorých, ktoré už slovenská armáda v obmedzených počtoch používa a je nimi vyzbrojený napríklad 5. pluk špeciálneho určenia. Ide o české pušky BREN, americké Colt M4A1, nemecké Heckler&Koch 416, ale aj slovenské Grand Power M4. 

Spomedzi nich sú M4A1, HK 416 aj GP M4 postavené na platforme AR-15, čo je v súčasnosti najrozšírenejšia zbraňová platforma na svete. 

Podmienky slovenských ozbrojených síl by spĺňali aj iné zbraňové platformy, no za Roberta Kaliňáka urobilo ministerstvo kľúčové rozhodnutie – v prípravných trhových konzultáciách stanovilo, že nové pušky musia byť postavené na platforme AR-15. Táto podmienka automaticky vylúčila české BREN-y, ktoré používajú armády Česka a Maďarska, ako aj mnoho iných firiem a zbraní.

Čo je to AR-15

AR-15 je typ útočnej pušky vyvinutej v 50. rokoch americkou firmou ArmaLite, ktorá používa náboj 5,56×45mm NATO. Ten je dodnes štandardným kalibrom v celom NATO. V roku 1959 ArmaLite predala práva na AR-15 firme Colt, ktorá z nej vyvinula pušku M16 pre americkú armádu vo Vietname. Rôzne verzie AR-15 (M16, M4 atď.) sú dodnes hlavnými zbraňami pechoty ozbrojených síl USA. Armáda Spojených štátov (zatiaľ však nie ostatné zložky ozbrojených síl) od roku 2022 prezbrojuje na pušku M7 od švajčiarsko-nemecko-americkej firmy Sig Sauer. Charakteristickou črtou platformy AR-15 je jej modulárnosť – zbrane možno jednoducho prispôsobiť rôznym účelom výmenou súčiastok, ako sú laserové zameriavače, svetlá, puškohľady, kolimátory, atď. V roku 1988 Coltu vypršali patenty na AR-15, čo znamená, že zbrane postavené na tejto platforme môže vyrábať prakticky akákoľvek firma. Dnes vyrába ich rôzne verzie alebo príslušenstvo k nim približne 500 firiem a v USA je v civilnom vlastníctve odhadom 20 miliónov týchto zbraní. Civilné verzie sú výlučne poloautomatické – samonabíjacie, strieľajú jeden náboj na jedno stlačenie spúšte – kým vojenské verzie sú plnoautomatické – samočinné, teda strieľajú dávkou. Grand Power je jednou z mnohých firiem, ktoré vyrábajú pušky postavené na tejto platforme, ich verzie sa volajú R-15 a M4M a zatiaľ boli dodávané takmer výlučne na civilný trh.

Vzhľadom na rozšírenosť platformy AR-15 to však má podľa odborníkov aj výhody. „Je to veľmi univerzálna zbraň, to je jej silná stránka,” hovorí analytik think-tanku Adapt Institute Viliam Ostatník. 

„Vyznačuje sa aj presnosťou, a keďže ide o mimoriadne rozšírenú a hojne používanú platformu, sú ľahko dostupné náhradné komponenty,” dodáva Ostatník. Ako každá zbraňová platformá, aj AR-15 má podľa neho nevýhody – napríklad je oproti konkurenčným riešeniam citlivejšia na nečistoty.

Do konzultácií vyhlásených v apríli 2024 sa okrem Grand Power prihlásili aj renomované zbrojovky: Heckler&Koch, Česká zbrojovka, FN Herstal, Colt, Beretta, W.A.R. či Israel Weapon Industries. Po úvodnom stretnutí však s nimi ministerstvo prestalo komunikovať. 

Puška Grand Power M4M.
Puška Grand Power M4M. Zdroj: Facebook/Grand Power
Článok má pokračovanie, ktoré si môžeš prečítať na webe ICJK.
