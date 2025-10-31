Manželstvo bude zo zákona ukončené bez ohľadu na súhlas či názor dotknutých osôb.
Ministerstvo spravodlivosti SR navrhuje v novom Občianskom zákonníku automatický zánik manželstva v prípade, že si jeden z manželov zmení pohlavie (prejde tranzíciou). Manželstvo bude zo zákona ukončené bez ohľadu na súhlas či názor dotknutých osôb, a to aj vtedy, ak tranzícia prebehla v zahraničí, informuje portál Aktuality.sk.
Iniciatíva Inakosť kritizuje návrh, pretože ho prirovnáva k vyhláseniu manžela za mŕtveho. Minister spravodlivosti Boris Susko (Smer) predložil nový Občiansky zákonník do pripomienkového konania začiatkom októbra s cieľom modernizovať a sprístupniť naše právo, keďže súčasný zákonník pochádza z roku 1964 (z čias socializmu) a neupravoval otázky tranzície. Nový Občiansky zákonník, ktorý má platiť od roku 2027, na túto otázku myslí ale transrodovým ľuďom výrazne komplikuje život.
Štát plánuje automaticky rušiť manželstvá osôb po zmene pohlavia, bez zisťovania vôle partnerov. Nový Občiansky zákonník uvádza, že „Manželstvo zanikne zmenou pohlavia manžela“ toto ustanovenie nasleduje hneď za bodom o vyhlásení manžela za mŕtveho. Zmena v praxi znamená automatický rozvod, po ktorom sa majetok a práva k deťom riešia rovnako ako po bežnom rozvode.