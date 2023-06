Poškodenie priehrady zvýšilo hrozbu jadrovej katastrofy. Rusi chcú vraj spomaliť ukrajinskú ofenzívu

Ukrajina v utorok obvinila Moskvu zo zničenia priehrady Nova Kachovka v juhoukrajinskej Chersonskej oblasti s cieľom spomaliť ukrajinskú ofenzívu, pričom upozornila, že následky tohto kroku „sú už teraz katastrofálne“.

„Cieľ teroristov je zjavný – vytvoriť prekážky pre ofenzívne akcie ozbrojených síl,“ uviedol ukrajinský prezidentský poradca Mychajlo Podoľak. Upozornil aj na vyššie riziko jadrovej katastrofy, pretože poškodená priehrada sa nachádza asi 150 kilometrov od Záporožskej jadrovej elektrárne.

„Svet sa opäť raz ocitol na pokraji nukleárnej katastrofy, pretože Záporožská jadrová elektráreň stratila svoj zdroj chladenia. A toto nebezpečenstvo teraz rapídne stúpa,“ dodal Podoľak. Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) so sídlom vo Viedni v utorok uviedla, že „neexistuje bezprostredné jadrové bezpečnostné riziko“ v elektrárni v Záporoží, ktorá je najväčším zariadením takéhoto typu v Európe. Na sociálnej sieti Twitter agentúra uviedla, že situáciu monitorujú.

The IAEA is aware of reports of damage at #Ukraine’s Kakhovka dam; IAEA experts at #Zaporizhzhya Nuclear Power Plant are closely monitoring the situation; no immediate nuclear safety risk at plant.#ZNPP