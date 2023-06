Ukrajinská protiofenzíva: Takto chceme získať od Rusov späť územie, opísali nám vojaci na fronte (Reportáž)

Hovorí sa o nej už niekoľko mesiacov. Nikto o nej nič nevie a mnohí ju buď milujú alebo nenávidia. Reč je o ukrajinskej protiofenzíve. Kto čakal veľkolepé ohlásenie najväčšej protiofenzívy v moderných dejinách a prezidenta Zelenského na koni ako dobýja Doneck, Mariupol či Krym, zostal sklamaný.



My sme sa pozreli na to, ako vyzerá vývoj možnej protiofenzívy na Donbase, konkrétne okolo mesta Bachmut. Ak sa ti bude článok páčiť a chceš podporiť tvorbu kvalitného obsahu, pridaj sa do klubu REFRESHER+. Získaš tak neobmedzený prístup k prémiovému obsahu a množstvo ďalších benefitov. Doterajšie reportáže z Ukrajiny si môžeš prečítať tu.

Dni ako každé iné. Donbasom sa šíri teplé letné počasie, predavači vytiahli pred svoje obchodíky výčapi s kvasom (nealkoholický nápoj). Mestami ako Konstantinivka, Družkivka, Kramatorsk a Slavjansk pravidelne otriasajú výbuchy z ruského ostreľovania. Ani to však nebráni ľuďom a vojakom sediacim na lavičkách polemizovať o tom, kedy to celé začne, a vlastne, či už aj nezačalo.

Bežný život v uliciach Konstantinivky Zdroj: Refresher/Ivan Koribanič

Po cestách premáva nespočetné množstvo ukrajinských vojakov a ťažkej techniky, viac než kedykoľvek predtým. Medzi nimi je vidieť aj tá západná ako tanky Leopard či ľahšie bojové vozidlá. „Tie však neútočia, zostávajú pripravené v zálohe,“ vraví Siemens, veliteľ rozviedky. Kto však útočí sú samotní ukrajinskí vojaci.



Tí postupne útočia v smeroch okolo mesta Bachmut, ktoré ruskí vojaci dobyli pred niekoľkými týždňami. Dobytie 70-tisícového mesta znamenalo koniec súkromnej vojenskej skupiny vagnerovcov na tomto fronte. Aspoň tak to tvrdil ich veliteľ Prigožin. „Vagnerovci sa skutočne stiahli z predných línií. No časť z nich stále zostáva v zálohe vo východnej časti mesta,“ pokračuje Siemens.

Čo sa dozvieš po odomknutí? Ako sa vyvíja front v okolí mesta Bachmut.

Aké extrémy zažívajú hasiči z mesta Konstantinivka, neďaleko Bachmutu.

Aké plány majú Ukrajinci s frontom na Donbase.

Aký smer frontu sa z pohľadu protiofenzívy javí ako najschodnejší.

