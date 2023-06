Populárny bratislavský podnik končí pre dlhy. Po troch rokoch ho nakoniec poslali do dražby.

OK

OK

Petržalský komplex Galéria Kontajner putuje po troch rokoch do dražby. Známe miesto ponúkalo návštevníkom kaviarenské a reštauračné služby s prístupom do galérie. Zaujímavý koncept však nakoniec dohnali dlhy, informuje Index SME.

S činnosťou musel komplex skončiť len po troch rokoch. Zapríčinili to dlhy, ktoré už naďalej nechcela zastrešovať financujúca banka. Tá nakoniec využila svoje záložné právo a celý projekt poslala do dražby, v ktorej sa pokúsi nájsť nového majiteľa nehnuteľnosti.

Vyvolávacia cena by mala začať na úrovni 322-tisíc eur. Ľahko dostupná lokalite pri električkovej trati so sebou však prináša pre potenciálnych majiteľov jeden problém. Keďže sa nachádza na pozemkoch, ktoré patria mestu, zakúpil by si len samotnú budovu s vybavením.

„Predmetom dražby sú aj hnuteľné veci ako stoličky, stoly, umývačka riadu, konvektomat, klimatizácia, umývací stroj, chladiaca vitrína, zrkadlá, chladnička a pod.,“ uvádza sa v podkladoch.

Pre nového majiteľa môže ísť o rizikovú kúpu. Priestory komplexu sú totiž iba dočasnou stavbou, ktorá má povolenie užívania do 20. novembra 2027.

Petržalský eco-friendly podnik bol projektom skupiny bratislavského podnikateľa Michala Zugáreka. Jeho plánovanie začalo ešte v roku 2016 a pre verejnosť bol dostupný od roku 2019.

Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.