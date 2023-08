Ročná permanentka na železnice za jedno bizarné tetovanie? Počas Frequency to ponúkali naši susedia

Ľudia mali počas rakúskeho festivalu Frequency Festival jedinečnú možnosť získať verejnú dopravu na celý rok zadarmo. Museli však splniť jednu podmienku – vytetovať si názov rakúskej cestovnej karty „KlimaTicket“. O bizarnej požiadavke píše Insider.

Rakúsko predstavilo celoročnú predplatenú kartu KlimaTicket v roku 2021 ako ekologickejšiu a lacnejšiu alternatívu individuálnej dopravy. V prepočte vyjde na 3 eurá denne a pokrýva všetku verejnú dopravu v krajine. Lístok bežne stojí 1 095 eur ročne.

Citizens with 'Klimaticket' tattoo will be eligible for a free train ride for a whole year, says the Austrian government as part of its campaign to influence the use of public transport nationwide.