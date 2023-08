Prečo stojí vlak do Popradu toľko čo letenka do Milána? Toto sú dôvody

Pri plánovaní letných dovoleniek sa rozhodujeme podľa ekonomických kritérií.

V lete mnohí cestujeme po Európe na vlastnú päsť. Okrem ubytovania a stravy si kupujeme aj dopravné lístky. Ak ideme ďalej ako do susednej krajiny, číhame na výhodné letenky, a len ak sú náhodou pridrahé, začneme zvažovať aj inú formu dopravy. Je to intuitívny postup. Prečo by sme šli vlakom, keď môžeme letieť za smiešne sumy?

Mnohí sa pritom neubránime úvahe, ako je vlastne možné, že lietanie je lacnejšie ako pomalšie presúvanie sa po zemi. A to niekedy až 10-, 20- či 30-násobne.

Podľa analýzy organizácie Greenpeace sú v Európe lístky na vlak v priemere dvojnásobne drahšie ako letenky na rovnakých trasách. Pri porovnaní lístkov zo 112 najpopulárnejších trás prišli na to, že cestovanie vlakom bolo v priemere drahšie ako lietanie až v 79 prípadoch.

Najväčší rozdiel v cene zistili pri ceste z Barcelony do Londýna, kde stojí letenka v priemere len 12,99 eura, čo je 30-krát menej ako vlak za 384 eur. Medzi rekordérov patrí aj trasa Bratislava – Londýn (15,5-násobok ceny), Budapešť – Brusel (12,5-násobok) či Viedeň – Rím (10,2-násobok).

Cesta vlakom je zo 112 trás jednoznačne a dlhodobo lacnejšia len v 23 prípadoch. Patria medzi ne vnútroštátne presuny ako Lisabon – Porto alebo Madrid – Barcelona. V prípade cestovania medzi štátmi je na tom najlepšie región, do ktorého patrí aj Slovensko, s linkami Berlín – Praha, Zürich – Viedeň a Praha – Budapešť.

Najväčšia konkurenčná výhoda? Nedostatočné zdanenie

Dôvody cenových rozdielov medzi lietadlom a vlakom sú, samozrejme, rôzne. Medzi najvypuklejší patrí jednoznačne fakt, že letecké spoločnosti neplatia žiadne dane za palivá a ušetria aj pri DPH a daniach z leteniek.

Skupina Transport and Environment vyrátala, že európske vlády prišli minulý rok v dôsledku nedostatočného zdanenia o príjmy v hodnote 34,2 miliardy eur. Pri súčasnom trende masívneho nárastu leteckej prepravy by to už v roku 2025 mohlo byť vyše 47 miliárd.

Zdroj: Unsplash/CHUTTERSNAP

Výnimka z daňovej povinnosti na letecký benzín platí už od roku 1944, keď vznikala Medzinárodná organizácia pre civilné letectvo. Tzv. Chicagsky dohovor mal pôvodne zamedziť len dvojnásobnému zdaňovaniu paliva pri medzištátnych letoch, avšak v praxi znamená vyňatie spod akejkoľvek dane.

Teoreticky je možné zdaniť vnútroštátne lety, no jedinou krajinou, ktorá tak urobila, bolo medzi rokmi 2005 a 2011 Holandsko. Z dôvodu komplikovanej implementácie a nízkych príjmov však legislatívu zavrhlo.

Nízkonákladovky vedia, ako a kde ušetriť

Recept na bezkonkurenčne lacné cestovanie dotiahli v Európe do dokonalosti nízkonákladové letecké spoločnosti, ktorým kraľuje Ryanair, EasyJet a Wizzair. Nebolo to však vždy tak. Do 90. rokov mali na leteckú prepravu v Európe monopol štátne aerolinky, ponúkajúce vyšší štandard, ale aj zodpovedajúce ceny.