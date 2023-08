Meteorológovia vydali výstrahy pred búrkami aj na stredu. Tieto časti Slovenska môžu očakávať výdatný dážď

V prípade celého Košického a Prešovského kraja sú vydané výstrahy do stredy do 17:00.

Po extrémnych búrkach a tornáde sa počasie na našom území v najbližších dňoch trochu upokojí. Nad našou oblasťou sa však bude naďalej vlniť studený front spojený s tlakovou nížou, informuje SHMÚ.

V stredu (30.9.) bude oblačno až zamračené, popoludní sa môže oblačnosť zmenšiť. Na viacerých miestach môžeme očakávať dážď, prehánky, ojedinele aj búrky. Najvyššia denná teplota bude dosahovať 16 až 21°C, na juhu a východe miestami okolo 23°C.

Búrky sa môžu vyskytnúť najmä na východnom a strednom Slovensku. V prípade celého Košického a Prešovského kraja sú vydané výstrahy do stredy do 17:00. Búrky môžu sprevádzať silné lejaky s intenzitou od 20 do 30 milimetrov zrážok v priebehu 30 minút, nárazy vetra od 65 do 85 kilometrov za hodinu a krúpy.

Zdroj: SHMÚ

Výstrahy SHMÚ platia aj na väčšine Banskobystrického kraja a v niektorých okresoch Žilinského kraja. V týchto oblastiach je ich platnosť ohraničená do stredajšieho rána o 6:00.

Vo štvrtok sa začne otepľovať, no na viacerých miestach sa budú aj naďalej vyskytovať zrážky či ojedinelé búrky. Na západe a juhu stredného Slovenska bude dažďa menej.