Nové detaily v kauze Kollárovej milenky. Influencerka potvrdila ponuku na 40 000 € od známeho milionára, vraj ju neprijala

Slovenským internetom sa v posledných dňoch šíri video mladej influencerky Emy Ferusovej, v ktorom tvrdí, že ju Boris Kollár dvakrát oplodnil a potom poslal na potrat. V prípade sa teraz objavili ďalšie detaily.

Influencerka Ema Ferusová pred pár dňami zverejnila video, v ktorom tvrdí, že ju predsedsa strany Sme rodina Boris Kollár dvakrát v prebiehu posledných dvoch rokov donútil ísť na potrat.

Kollár tieto obvinenia označil za organizovanú kampaň, ktorú podľa neho riadi milionár Zoroslav Kollár. Ferusová teraz priznala, že Zoroslav Kollár jej naozaj ponúkol finančnú pomoc vo výške 40-tisíc eur, informuje portál tvnoviny.sk.

Boris Kollár ich vzťah nepopiera

Boris Kollár sa voči obvineniam rázne ohradil a tvrdí, že ide o predvolebné výmysly organizovanej skupiny, ktorá sa ho snaží zdiskreditovať. Vzťah s mladučkou dcérou niekdajšieho šéfa nitrianskeho podsvetia Ľuboša Ferusa síce nepoprel, no podľa jeho slov Ferusovú na umelé prerušenie tehotenstva nikdy nenahováral.

Kollár navyše spochybňuje aj tvrdenie, že v prípade Ferusovej tehotenstiev išlo o deti, ktoré splodil on. Podľa neho v tom čase Ferusová bývala so svojím bývalým priateľom a na vyšetrenia spojené s tehotenstvom ju sprevádzala jeho mama.

„Je jasné, že si to celé vymýšľa. Ja som sa dozvedel, že táto slečna dostane za to 40-tisíc eur od skupiny Zoro Kollár, Tomáš Rajecký. Od tejto kriminálnej skupiny, ktorá sa silou-mocou snaží zdiskreditovať hnutie Sme rodina a moju osobu pred voľbami,“ vyhlásil Kollár s tým, že už podal trestné oznámenie.

Finančnú ponuku vraj Ferusová priznala

Ponuku finančnej pomoci od Zoroslava Kollára potvrdila aj samotná Ferusová, no popiera, že by ju prijala. „Nebolo to nič nútené, že by mi hovoril, že on mi dá 40-tisíc, ak budem hovoriť klamstvá. To podľa mňa nie je trestný čin, keď hovorím pravdu a niekto mi chce pomôcť. Nebola to žiadna antikampaň,“ tvrdí. Ferusová televízii Markíza poskytla aj lekárske správy z nemocnce a kliniky v Leviciach a vo Viedni, kde údajne interrupcie podstúpila.

Ponuku na 40-tisíc eur od Zoroslava Kollára vraj Ferusová nedostala priamo od neho, ale prostredníctvom kamarátky. Tieto peniaze jej podľa vlastných slov ponúkal na ochranku či právnika, ale Ferusová ich odmietla. Napriek tomu jej Zoroslav Kollár finančne pomohol, keď ho neskôr oslovila, ale k odovzdaniu 40-tisíc eur vraj nikdy nedošlo.

Túto ponuku na 40-tisíc eur však Zoroslav Kollár odmieta a tvrdí len, že jej naozaj pomohol prostredníctvom kúpy starožitností.

„Ja sa so žiadnou kamarátkou nepoznám. Netuším, o koho ide, takže je to celé hlúposť. Ema sa mi vyžalovala o tom, čo jej Boris urobil a pýtala sa ma, čo má spraviť, pretože niekde zaregistrovala, že ma Boris spája s aktivitami jeho bývalej partnerky Barbory Richterovej a chcela sa poradiť. Povedal som jej, že ak je to, čo vraví, pravda, tak nech to zverejní. Nikdy som jej žiadne peniaze nesľuboval ani nedal. S výnimkou kúpy zopár starožitností, ktoré predávala, pretože nemala z čoho žiť,“ povedal pre televíziu Markíza priamo Zoroslav Kollár.