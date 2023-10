Záverečnú prácu môžeš ísť písať do zahraničia. Dostaneš slušné vreckové, splniť však musíš niekoľko podmienok

Do programu CEEPUS zapojené okrem Slovenska aj Česko, Maďarsko, Rakúsko, Poľsko, Chorvátsko, Slovinsko, Srbsko, Moldavsko, Bulharsko, Rumunsko, Čierna Hora, Severné Macedónsko, Albánsko, Bosna a Hercegovina a Moldavsko.

Slovenskí vysokoškoláci a doktorandi môžu získať štipendium na pobyt spojený s vypracovaním bakalárskej, diplomovej alebo dizertačnej práce v strednej a juhovýchodnej Európe. Vysokoškolskí učitelia sa zase môžu uchádzať o štipendiá na prednáškové pobyty. Informoval o tom Ján Chlup zo Slovenskej akademickej informačnej agentúry.



V rámci sietí Stredoeurópskeho výmenného programu pre univerzitné štúdiá sa vysokoškoláci a doktorandi môžu uchádzať o štipendiá na semestrálne pobyty počas letného semestra akademického roka 2023/2024 a krátkodobé pobyty (jeden až dva mesiace). Prednáškové pobyty pre vysokoškolských učiteľov musia byť v trvaní minimálne päť pracovných dní a maximálne mesiac.

Na podanie prihlášky zostáva ešte niekoľko dní

Prihlášku je potrebné posielať elektronicky do 31. októbra. Aktuálne sú do programu CEEPUS zapojené okrem Slovenska aj Česko, Maďarsko, Rakúsko, Poľsko, Chorvátsko, Slovinsko, Srbsko, Moldavsko, Bulharsko, Rumunsko, Čierna Hora, Severné Macedónsko, Albánsko, Bosna a Hercegovina a Moldavsko.



Výška mesačného štipendia je rôzna v jednotlivých krajinách. „Napríklad štipendista v Česku dostáva mesačne 14-tisíc českých korún (vysokoškolák) alebo 15-tisíc (doktorand). V Rakúsku je mesačné štipendium 1 150 eur, v Maďarsku 170-tisíc forintov a v Poľsku 2-tisíc zlotých (študenti) a 2 500 zlotých (doktorandi),“ priblížil Chlup.



Slovenskí študenti a doktorandi môžu do 30 dní po absolvovaní štipendijného pobytu požiadať aj o jednorazový paušálny cestovný príspevok. Jeho výška je stanovená podľa vzdialenosti z miesta trvalého pobytu alebo vysielajúcej inštitúcie do miesta pobytu. Pohybuje sa od 50 eur (vzdialenosť 201 až 300 kilometrov) do 350 eur (vzdialenosť 1 001 až 2-tisíc kilometrov).



Ako uviedol Chlup, študenti vysokých škôl (VŠ), ktoré nie sú zapojené do sietí programu CEEPUS, môžu požiadať o štipendium ako takzvaní freemoveri do 30. novembra.

„Prednostne sú však udeľované štipendiá v rámci sietí. Každá krajina do programu vkladá určitý počet mesiacov, ktoré v nej môžu študenti stráviť. V akademickom roku 2023/2024 je k dispozícii celkovo 7 772 mesiacov. Najviac mesiacov ponúkajú Rakúsko a Maďarsko – po 1 400,“ dodal.